Victor Wembanyama : des débuts XXL en playoffs pour lancer les Spurs !

Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) a frappé fort pour son baptême du feu en playoffs. Avec 35 points dimanche soir lors du Game 1 contre Portland, le 1st pick de la Draft 2023 a réalisé la meilleure marque d’un Spur pour son tout premier match de post season. A quelques encablures seulement du record absolu en la matière, détenu par Luka Doncic (42 unités). Ses débuts réussis ont évidemment beaucoup fait réagir, à commencer par Erwan Abautret et Thomas Dufant dans la #LibreAntenneNBA de First Team.

Une première historique

Il y avait une réelle attente autour de ce premier match de Playoffs de Victor Wembanyama après deux premières saisons bouclées dans les abysses de la conférence Ouest. Notre patience a été récompensée avec 35 points à 5/6 à 3-points, deux contres et la victoire en prime pour le big man tricolore. Avec au-delà des chiffres, une impression de facilité dégagée par Victor Wembanyama. Un sentiment repris par Erwan Abautret, particulièrement impressionné par les promesses d’une telle perf’.

« J’ai eu l’impression qu’il jouait en Playoffs pour la 15e fois […]. Sachant que Victor n’est pas un joueur abouti encore. Et c’est bien ça le plus effrayant pour la suite, et surtout, pour ses adversaires ».

WEMBY’S PLAYOFF DEBUT WAS HISTORIC 👽 35 PTS

5 THREES

2 BLK

GAME 1 WIN He sets the Spurs franchise record for MOST PTS in a playoff debut AND becomes the ONLY player in NBA history with at least 35 PTS & 5 3PM in a playoff debut! pic.twitter.com/uHBFmQyN6k — NBA (@NBA) April 20, 2026

Le natif du Chesnay a effectivement encore une certaine marge de progression, mais le plateau de First Team semblait déjà conquis par sa maturité. « Mais tu es qui toi en fait ? Comment tu fais, à ton âge, pour être aussi serein, facile avec tout le monde et accepter toute cette pression ?! ».

Dominateur dans le Game1, Victor Wembanyama l’a aussi été lors des votes pour le titre de meilleur défenseur de la saison lundi, devenant le premier lauréat du trophée élu à l’unanimité dans l’histoire de la NBA. Un impact monumental largement souligné par Thomas Dufant.

« Tu as raison de le souligner, on est au tout début de la domination de Victor et je ne peux pas m’empêcher de me dire, on vit quand même un truc de malade. On le dit tout le temps entre nous, mais là c’est illustré par des votes, des voix et une popularité exceptionnelle »

Victor Wembanyama, un problème insoluble pour les Blazers

Pour lancer cette série, Tiago Splitter a tenté un coup tactique. Les Blazers ont placé Toumani Camara sur Wembanyama et Donovan Clingan sur Stephon Castle, peu réputé pour son tir extérieur, afin de protéger la raquette. Un choix perdant du technicien brésilien, parfaitement résumé par Erwan Abautret. « Clingan, c’est le morphotype de défenseur que Victor détruit. Il l’emmène au large. Les postes 5 comme ça, tu viens, c’est tarif, tu prends le plein ».

Un collectif déjà rodé

Mais réduire la performance des Spurs à celle de leur star serait trompeur. L’ensemble du collectif a impressionné par sa maîtrise. De’Aaron Fox a parfaitement régulé le jeu et assumé son rôle de leader comme le reconnaissait le duo. « Il a mis la main sur la balle, géré les tempos, mis les ballons où il fallait ».

Dans l’ombre du rookie de l’année 2024, Luke Kornet et Julian Champagnie ont également répondu présent. Accompagnés par les 17 points et 7 rebonds de Stephon Castle, les hommes de Mitch Johnson n’ont jamais réellement tremblé. Et parfaitement lancé leur série face aux joueurs de l’Oregon dans la roue de leur locomotive tricolore.

Victor Wembanyama a confirmé qu’il était fait pour les grands moments. Le cap du premier match passé, l’ancien pensionnaire de l’Asvel doit montrer qu’il peut reproduire ces performances dans la durée, et ce, contre les meilleures équipes de la Ligue. Pour offrir à San Antonio, et à 22 ans seulement, son premier titre depuis 2014 en juin prochain ?