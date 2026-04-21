Au lendemain de la victoire des Spurs contre Portland, marquée par les 35 points de Victor Wembanyama, les réactions continuent d’affluer. Et pas des moindres. Présent en marge de son intronisation au Hall of Fame de la FIBA, Dirk Nowitzki n’a pas caché son admiration pour le phénomène tricolore.

Dans des propos rapportés par l’AFP, le MVP 2007 s’est montré particulièrement impressionné par l’impact du joueur de San Antonio. Lâchant notamment d’un ton admiratif. « Il est en train de changer le jeu sous nos yeux. Je n’ai jamais vu ça. »

PROFIL JOUEUR Victor WEMBANYAMA Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 224 cm Âge: 22 ans (04/01/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 25 #17 REB 11,3 #7 PD 3 #133

Un constat fort, qui en dit long sur la perception actuelle de Victor Wembanyama dans la sphère NBA. Car pour Dirk Nowitzki, l’influence du Français ne se limite pas à ses statistiques. Déclarant ainsi. « Sa défense est tellement bonne qu’il change le jeu simplement en étant sur le terrain, en empêchant certains lay-ups et tirs à deux points que les équipes prendraient normalement. »

Une dimension défensive qui s’est encore vérifiée face aux Blazers, avec 2 contres et une présence dissuasive constante. Et, surtout, par le titre de Defensive Player of the Year raflé lundi par l’ancien de l’Asvel.

Un facteur X pour des Spurs encore jeunes

Au-delà de la performance individuelle, le champion NBA 2011 voit en Wemby un élément capable de faire basculer le destin collectif des Spurs, malgré leur jeunesse. « Bien sûr, la question qui se pose avec les Spurs, c’est leur manque d’expérience. Mais je pense que Victor est ce facteur X qui gomme tout ça. Il compense leur inexpérience », estimait l’Allemand.

Un point crucial dans une équipe encore en construction, mais qui semble accélérer son développement à mesure que son intérieur français monte en puissance. Dans une conférence Ouest toujours relevée, l’ex-gloire des Dallas Mavericks imagine même San Antonio capable de poser des problèmes aux cadors, à commencer par le champion en titre, le Thunder d’Oklahoma City.

« Ils vont clairement penser qu’ils peuvent le faire. C’est un matchup compliqué pour OKC. On l’a vu, ils les ont battus plusieurs fois autour de Noël », rappelait-il avant de nuancer toutefois. « Peut-être devront ils attendre encore un an ou deux. On verra. Mais ils vont faire un super parcours en playoffs. Ils sont clairement en train de frapper à la porte ».

Avant de penser aux Finals ou à une confrontation avec la bande à Shai Gilgeous-Alexander, les texans devront déjà se défaire de Portland. Vainqueurs des hommes de Tiago Splitter dimanche, les Spurs retrouvent les Blazers ce mardi pour le Game 2 de la série (2h00 du matin).