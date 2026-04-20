C’était un secret de polichinelle. La barre des 65 matchs disputés sur la saison atteinte, aucun joueur de la grande ligue n’était en mesure de priver Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) du titre de meilleur défenseur de l’année en NBA. Et les votants ne s’y sont pas trompés en désignant le premier choix de la Draft 2023 à l’unanimité (une première dans l’histoire de la ligue !) ce lundi pour permettre à Wemby remporter un premier trophée en cette fin d’exercice et alors qu’il figure parmi les trois finalistes pour le titre de MVP.

PROFIL JOUEUR Victor WEMBANYAMA Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 224 cm Âge: 22 ans (04/01/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 25 #17 REB 11,3 #7 PD 3 #133

Déjà le troisième Français élu défenseur de la saison NBA en 12 ans

Cette distinction individuelle vient récompenser la saison exceptionnelle réalisée par l’ancien de Nanterre des deux côtés du parquet. En pleine possession de ses moyens l’essentiel de l’année, Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) a fait des Spurs la 3e meilleure équipe au Defensive Rating avec 110,4 points seulement encaissés sur 100 possessions, et mené les Texans au deuxième meilleur bilan de toute la ligue derrière le Thunder. Le tout en terminant à la première place du classement des contres pour la 3e année consécutive (3,1 par match) et au quatrième rang pour ce qui concerne le rebond (11,5 prises par rencontre).

DP👽Y WEMBY Victor Wembanyama is the first-ever UNANIMOUS Defensive Player of the Year 🏆@wemby | @spurs pic.twitter.com/z93NInte2L — ESPN (@espn) April 20, 2026

Dauphin de Rudy Gobert lors de son année rookie en 2023-2024, inéligible pour n’avoir pris part qu’à 46 matchs du fait d’une thrombose veineuse l’an dernier, Victor Wembanyama s’empare ainsi de son tout premier titre de Defensive Player of the Year (DPOY). Il devient ainsi le troisième joueur tricolore après l’actuel pivot des Wolves voilà deux ans et Joakim Noah en 2014 à s’emparer de ce trophée.

Le record en ligne de mire !

Considéré comme la muraille ultime de part ses mensurations, ses qualités athlétiques et son sens aigu du placement, il ne serait pas surprenant de voir Victor Wembanyama battre le record du plus grand nombre de trophées de meilleur défenseur de l’année avant la fin de sa carrière. A condition de rester en bonne santé et de remplir les critères d’inéligibilité, Wemby pourrait bien rayer le trio Ben Wallace – Rudy Gobert – Dikembe Mutombo (4 chacun) des tablettes.

RUDY GOBERT EST "DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR" … POUR LA 4ÈME FOIS ! #NBAAwards pic.twitter.com/kkZ9c5dx1l — NBA France (@NBAFRANCE) May 7, 2024

Mais avant cela, le natif du Chesnay a une toute autre mission à accomplir dans le Texas : mener les Spurs au titre. Un objectif qui passera par un succès dans la série opposant San Antonio à Portland et alors que les deux équipes se retrouveront ce mardi pour le match 2 (2h00 du matin).