La NBA a officiellement annoncé dimanche les finalistes pour toutes les récompenses individuelles de la saison 2025-2026. Cette révélation marque le début du processus de remise des prix de fin de saison, qui culminera avec l’annonce des gagnants en mai prochain, pendant les playoffs.

Une bataille de titans pour le titre de MVP

La course au MVP s’annonce particulièrement disputée entre trois joueurs d’exception. Shai Gilgeous-Alexander du Thunder tente de conserver son titre face à deux adversaires redoutables : Nikola Jokic et Victor Wembanyama.

Gilgeous-Alexander a maintenu un niveau exceptionnel avec des moyennes de 31,1 points et 6,6 passes décisives, aidant le Thunder à décrocher le meilleur bilan de la ligue (64-18). Cette performance remarquable le positionne comme favori pour un second titre consécutif de MVP. De son côté, le Joker termine une nouvelle saison stratosphérique avec un triple-double de moyenne pour porter les Nuggets. Notre Français, quant à lui, constitue le dossier le plus complet des deux côtés du terrain, représentant la pierre angulaire de ces nouveaux Spurs dominants.

Shai Gilgeous-Alexander now has a 96% chance of winning 2026 NBA MVP, per @KalshiSports: SGA: 96%

Victor Wembanyama: 4% The Thunder superstar will soon join an illustrious list of back-to-back MVPs. pic.twitter.com/XhhhagdH5y — Evan Sidery (@esidery) April 7, 2026

Victor Wembanyama également en lice pour le Défenseur de l’année

En plus du MVP, Victor Wembanyama figure parmi les finalistes pour le trophée de Défenseur de l’année. Il fait face à deux sérieux prétendants : Chet Holmgren et Ausar Thompson.

Avec son impact dissuasif dans la raquette et ses statistiques défensives élites, le numéro de la draft 2023 devrait logiquement obtenir le titre de DPOY. Il devient l’un des rares joueurs à cumuler une présence dans ces deux catégories majeures la même saison, le tout dès sa 3e année dans la grande ligue.

Reporter: "Would you be surprised if you're not the unanimous winner for the DPOY?" Victor Wembanyama: "Yes, I would. Who are the other front-runners?" Reporter: "Chet [Holmgren] is up there." Wemby: "Ok… [Stephon] Castle. No, I believe it. I've seen it happen." (via… pic.twitter.com/HGjIGmJBaW — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 11, 2026

Rookie de l’année : une génération déjà marquante

La course au Rookie of the Year oppose Cooper Flagg, Kon Knueppel et VJ Edgecombe.

Flagg a tenu son rang de numéro un attendu avec 21,0 points, 6,7 rebonds et 4,5 passes de moyenne. De son côté, le rookie des Hornets a brillé par son adresse extérieure (42,5% à 3-points) battant plusieurs records, tandis qu’Edgecombe s’est imposé comme une valeur montante à Philadelphie. Ce trophée devrait être disputé entre les deux anciens coéquipiers de Duke. Reste à savoir si les votants privilégieront le franchise player d’une équipe moyenne ou le lieutenant d’une jeune équipe devenue compétitive.

.@imanShumpert compares Cooper Flagg and Kon Knueppel's ROY race to LeBron and Carmelo's back in the 2003-04 season 👀 pic.twitter.com/nDxS844L97 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 16, 2026

Sixième homme, MIP et COY : des profils variés

Pour le trophée de Sixième Homme de l’année, la lutte se joue entre Tim Hardaway Jr., Keldon Johnson et Jaime Jaquez Jr. Les trois joueurs ont servi de métronome à leur franchise cette saison. Si les deux premiers ont fait office de facteurs X pour des équipes compétitives, Jaquez semble dépassé dans cette course.

Le trophée de Most Improved Player se jouera entre Deni Avdija, Jalen Duren et Nickeil Alexander-Walker. Avdija a franchi un cap dans son impact global, Duren s’est imposé comme une présence intérieure dominante chez les leaders à l’Est, tandis qu’Alexander-Walker a gagné en constance dans un rôle élargi chez les Hawks.

Enfin, pour le trophée de Coach of the Year, J. B. Bickerstaff, Mitch Johnson et Joe Mazzulla sont en lice après avoir marqué la saison par leurs résultats et leur impact collectif. Bickerstaff a notamment mené Detroit à la première place de la conférence Est. Johnson est lui associé au renouveau des Spurs, dans le sillage d’une saison en nette progression, tandis que Mazzulla a surpris tout le monde en maintenant Boston au sommet malgré l’absence de Jayson Tatum.

Des trophées dévoilés pendant les playoffs

Comme chaque année, les lauréats seront annoncés progressivement au cours des playoffs NBA. Une période où les performances collectives prennent le relais, mais où les distinctions individuelles continuent d’alimenter les débats.

Avec un Victor Wembanyama candidat au sommet dans deux catégories majeures, cette édition 2026 pourrait bien marquer un tournant dans l’histoire du basket français.