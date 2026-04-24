Pierric Poupet et l’ASVEL pourraient bientôt tourner la page. Alors que la saison n’est pas terminée, avec les Playoffs de Betclic ELITE encore au menu, l’entraîneur villeurbannais se retrouve dans une position délicate, sans garantie pour la suite de sa carrière dans le Rhône.

Arrivé dans le staff de l’ASVEL comme assistant de TJ Parker, Pierric Poupet a su saisir sa chance en prenant les rênes de l’équipe après le passage de Gianmarco Pozzecco lors de l’exercice 2023-2024. Dans un contexte loin d’être simple — entre moyens en baisse et exigences élevées en EuroLeague — le technicien de 41 ans a plutôt convaincu sans toutefois permettre au club le plus titré de France (21 sacres en championnat) de rafler le moindre trophée sur la période. Et ce malgré une belle constance affichée en Betclic ELITE, où les Villeurbannais ont terminé dauphins de Monaco puis Paris à l’issue de la saison régulière ces deux dernières années.

Des performances qui n’ont visiblement pas convaincu en interne alors que le natif de Mont Saint-Aignan n’aurait à ce stade reçu aucune proposition de prolongation de la part de ses employeurs. Une situation qui illustre les rumeurs persistantes autour d’un éventuel retour au club de l’ex-sélectionneur national Vincent Collet. Sans oublier les envies de coaching du président de l’Asvel, un certain Tony Parker.

Dans ce contexte, Pierric Poupet pourrait bien animer le marché des transferts à l’intersaison alors que plusieurs clubs sont semble-t-il déjà sur les rangs. Parmi lesquels le Limoges CSP, englué dans les bas fonds du championnat (13e) et toujours pas sauvé de la relégation à 3 journées de la fin de l’exercice.

Ainsi selon nos confrères de la Populaire du Centre, le club limousin, en pleine préparation de la prochaine saison, penserait au technicien de l’Asvel pour lancer un nouveau cycle. Un vaste projet de reconstruction avec de nombreux chantiers ouverts, allant du poste de directeur sportif à celui d’entraîneur.

Si Arnaud Tessier marque des points lors de son intérim, marqué notamment par une superbe victoire sur la JSF Nanterre lors de la dernière journée, les dirigeants limougeauds considéreraient Pierric Poupet comme une option très sérieuse. Et l’intérêt pourrait bien être réciproque au regard du parcours de joueur de l’entraîneur rhodanien, passé par le CSP en 2003-2004 et marié à une Limougeaude.

Quoiqu’il en soit, le club champion d’Europe en 1993 sera soumis à une rude concurrence, nationale comme étrangère. En témoignent les appels du pied insistants du Zalgiris Kaunas l’an dernier pour le vice-champion de France de ProA 2008 sous le maillot roannais. La lutte promet donc d’être féroce pour récupérer le technicien de 41 ans.