L’ASVEL a refermé jeudi soir une campagne d’EuroLeague longue et éprouvante, battue une nouvelle fois par le Fenerbahçe (76-81) à la LDLC Arena. Une 30e défaite en 38 journées qui scelle une dernière place logique, mais qui n’empêche pas Pierric Poupet de retenir certains enseignements, à chaud.

Une réaction qui résume toute la saison

Menée de 26 points dans un troisième quart-temps cauchemardesque (44-70), l’ASVEL a pourtant trouvé les ressources pour revenir dans le match et faire trembler le champion d’Europe. Une capacité de réaction que Pierric Poupet a saluée après la rencontre.

« Je suis fier de mes joueurs et de la façon dont ils sont revenus après un troisième quart-temps très compliqué. J’ai vraiment aimé les comportements », a-t-il souligné dans Le Progrès, mettant en avant l’état d’esprit de son groupe malgré les difficultés.

Mais comme souvent cette saison, les Villeurbannais ont payé leurs lacunes, notamment derrière l’arc (3/25 à 3-points) et dans la constance.

« Les deux choses qui ont manqué, ce sont l’efficacité à 3-points et la victoire », a-t-il résumé, lucide sur les limites affichées.

Une saison frustrante mais formatrice

Au moment de tirer le bilan, Pierric Poupet n’a pas cherché à masquer la réalité d’une saison très compliquée sur le plan des résultats.

« Elle fut éprouvante. Nous avons réussi à accrocher beaucoup de nos adversaires, comme nous le souhaitions. Malheureusement, nous n’avons pas su concrétiser suffisamment », a-t-il expliqué.

L’ASVEL aura souvent été compétitive par séquences, sans parvenir à faire basculer les rencontres. Une frustration récurrente pour un groupe qui n’a jamais lâché. « C’est toujours extrêmement frustrant et difficile à vivre pour les compétiteurs que nous sommes », a insisté le technicien.

Malgré tout, il retient aussi les enseignements d’un exercice difficile. « C’est une saison enrichissante par sa complexité », a-t-il ajouté.

Des limites structurelles assumées

Au-delà du terrain, le coach villeurbannais a également évoqué les moyens de son équipe, clairement en deçà des standards de l’EuroLeague.

« Je pense que nous avons fait de notre mieux avec les moyens qu’on a eus », a-t-il assumé.

Entre les blessures, les départs en cours de saison – notamment celui de Nando De Colo – et un effectif parfois limité numériquement, l’ASVEL n’a jamais réellement pu rivaliser sur la durée.

Cette dernière soirée européenne aura aussi été marquée par l’hommage rendu à Nando De Colo, ovationné par la LDLC Arena pour son passage au club, quelques mois après son départ vers Fenerbahçe.

Un avenir sans EuroLeague en suspens

Alors que l’ASVEL termine une nouvelle fois à la dernière place (comme en 2023), l’avenir européen du club s’inscrit désormais en pointillé. Le futur de Pierric Poupet, lui aussi, doit être tranché dans les prochaines semaines… si ce n’est déjà le cas.

Une chose est sûre : cette saison laissera des traces, mais aussi des bases de réflexion pour reconstruire.

« Je suis très content que, malgré notre parcours difficile, cette salle ait été encore remplie ce soir. Cela veut dire qu’il y a beaucoup de personnes qui aiment ce club », a conclu le coach, saluant le soutien du public jusqu’au bout.