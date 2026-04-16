Était-ce le dernier match de l’ASVEL en EuroLeague ? Cela y ressemblait, mais c’est encore un peu tôt pour l’affirmer… Mais quelque soit l’avenir continental du club villeurbannais, cette ultime levée de la campagne 2025/26 face au Fenerbahçe Istanbul (76-81) ressemblait à une synthèse parfaite des sept dernières années.

Du courage, de la volonté, quelques très belles séquences mais des limites trop grossières pour réellement exister à ce niveau, à l’image du 0-18 encaissé par les Villeurbannais lors de l’entame du troisième quart-temps (de 42-48 à 42-66)…

« On perd contre une meilleure équipe »

« Je ne sais pas ce qui s’est passé », regrette Pierric Poupet, interrogé par EuroLeague TV. « On n’avait plus aucune énergie, ils switchaient sur tout en défense et on n’arrivait plus à rentrer un shoot. Et quand on ne fait pas de stop de l’autre côté, c’est difficile de jouer. Ensuite, on est revenu avec une attitude beaucoup plus positive. On a montré qu’on pouvait rivaliser et on a perdu contre une meilleure équipe. Il faut l’accepter. »

Une révolte incarnée par homme : Shaquille Harrison, qui n’avait visiblement pas très envie de dire au revoir à l’EuroLeague. Exemplaire depuis son arrivée en 2024 dans le Rhône, où il a découvert l’Europe à 31 ans, le combo-guard originaire de Kansas City a délivré une nouvelle prestation XXL.

8 victoires en 38 matchs

Auteur de 32 points, 8 rebonds et 6 passes décisives dimanche contre Saint-Quentin, il a cette fois donné le tournis à une défense autrement plus réputée en cumulant 25 points à 12/16, 5 rebonds et 4 interceptions pour 33 d’évaluation face au Fenerbahçe.

Mais cela n’a donc pas suffi et l’ASVEL va donc terminer, pour la deuxième fois des quatre dernières années, avec le pire bilan de l’EuroLeague. Défaite à 30 reprises en 38 rencontres, l’équipe rhodanienne est larguée à la dernière place, quatre ou cinq longueurs derrière l’avant-dernier, selon le résultat de l’Anadolu Efes Istanbul vendredi chez le Panathinaïkos. Soit la fin d’un long chemin de croix, en espérant y tirer des leçons utiles pour les playoffs de Betclic ÉLITE…