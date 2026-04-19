Le contexte n’était peut-être pas propice à l’une de ces grandes effusions de joie dont Beaublanc a été le théâtre par le passé, mais les décibels sont montés en flèche et les sourires sont réapparus à Limoges. Le CSP a fait sensation, ce dimanche, en dominant Nanterre (97-79) et en s’adjugeant une victoire de prestige face au 2e de Betclic ÉLITE, qui a tout d’un succès décisif pour la course au maintien.

Aucunement inquiétés sur leur parquet face à des Franciliens privés de deux hommes forts – Mathis Dossou-Yovo, Hugo Yimga-Moukouri – et la tête à l’envers, les Limougeauds ont pris jusqu’à 22 unités d’avance, au début du 4e quart-temps (82-60, 32e). Bien emmenés par un Hugo Invernizzi ultra propre (13 points à 4/4 aux tirs, 8 passes décisives et 0 ballon perdu), les hommes d’Arnaud Tessier ont réalisé l’une de leurs meilleures performances de la saison, des deux côtés du parquet.

Cela valait quand même un beau clapping, à l’unisson, dans un Beaublanc aussi et sûrement soulagé. La victoire était d’autant plus importante que la menace Saint-Quentin réapparaissait, après le succès des Phénix contre Strasbourg samedi. Limoges s’est pratiquement mis à l’abri ce dimanche, en reprenant deux jokers (bonifiés par le point-average) sur le barragiste provisoire, avant un déplacement au Portel lors de la prochaine journée (samedi 2 mai, 18h10).

Une entame idéale pour le CSP

Armaan Franklin, auteur des deux premières banderilles et co-meilleur marqueur du CSP, avec 17 points, avait immédiatement saisi l’enjeu (10-5, 3e). Son capitaine, Nicolas Lang (13 unités à la pause, 17 au final) n’a pas tardé à se mettre en route, à son tour, pour lancer la première échappée, celle qui est finalement allée au bout (57-45, 20e).

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En face, Nanterre est resté sur place. Les Franciliens ne sont jamais parvenus à aider un Mitchell Saxen beaucoup trop seul au scoring mais dépassé sur chaque mismatch en défense. Tous ont été submergés par une équipe de Limoges particulièrement en réussite (69% à 2-points et 53% à 3-points en 19 tentatives) mais surtout en phase collectivement, avec un tas de systèmes conclus sur un coéquipier seul et bien servi (29 passes décisives).

D’un panier à l’autre, la 4e pire défense de Betclic ÉLITE est enfin parvenue à briller dans son propre camp. Le CSP a enchaîné les stops, privant Nanterre de panier pendant plus de 6 minutes à cheval sur le 3e et le 4e quart-temps, pendant qu’Hugo Invernizzi empilait les caviars sans la moindre bévue en attaque (78-57, 31e).

Des conséquences importantes pour la fin de saison

Diminué mais malgré tout sévèrement bousculé, Nanterre a réagi dans les dernières minutes, pour au moins s’emparer d’une reprise (19-22 dans le 4e quart-temps). Une défaite n’est jamais la bienvenue, mais elle surgit dans un moment clé pour Nanterre, qui pourrait être dépassé par Paris ce dimanche soir (à Cholet) et n’a plus vraiment le droit de fléchir face aux prochains concurrents.

Pour Limoges, ce succès de prestige vient quelque peu adoucir la fin de saison. Arnaud Tessier avait espéré « qu’il n’y ait pas de frustration » à l’issue de la réception du dauphin de Betclic ÉLITE. Il n’aurait pas pu être mieux servi.