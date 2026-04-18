Soirée parfaite pour Saint-Quentin ! Promis à la place de barragiste depuis de longues semaines, le SQBB va se remettre à croire en son étoile. Alors que le premier non-relégable, Gravelines-Dunkerque, s’est incliné à la maison (83-96 contre Le Mans), l’équipe de Pedro Nuno Monteiro a signé son match référence de la saison.

Lancés par un premier quart-temps exceptionnel (38-25), les Axonais ont survolé les débats face à une SIG parfois proche du ridicule, et de plus en plus inconstante ces derniers temps. Une baisse de régime au pire moment puisque longtemps abonnés au quatuor de tête, les Alsaciens sont désormais sur un siège éjectable dans le Top 6, surtout avec des matchs qui se profilent contre l’ASVEL et Monaco.

Porté par les 26 points à 10/13 d’Eddie Ekiyor, le SQBB a déroulé son basket toute la soirée (109-87). Et la meilleure nouvelle est surtout venue de Dunkerque, où le BCM s’est incliné face au Mans. Avec une longueur de retard sur Gravelines à trois journées, sans le panier-average, la marge de manœuvre reste toujours très fine. Mais l’espoir est là. Et c’est déjà pas mal.

De l’espoir, cela fait longtemps qu’il n’y en a plus au Portel. Et il n’y a pas eu de miracle à Nancy, où l’ESSM, composée de seulement quatre professionnels, a vite coulé (95-50). Une balade lorraine qui maintient le SLUC dans le Top 10, et donc dans son objectif de play-in.

Avec 18 points, 6 rebonds et 6 passes décisives, Landers Nolley II termine MVP du soir, comme souvent.