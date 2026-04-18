Après la lourde défaite à Limoges la semaine passée (93-64), l’entraîneur maritime Jean-Christophe Prat attendait une réaction de ses hommes ce samedi face au Mans. Malheureusement pour lui, la réaction n’a pas eu lieu et les Maritimes ont essuyé un nouveau revers en championnat. Dominé d’entrée, le BCM Gravelines-Dunkerque n’a pas su refaire son retard face à une solide équipe mancelle (83-96).

La bonne opération du Mans dans le Nord

Les semaines se suivent et se ressemblent pour le BCM Gravelines-Dunkerque. Lourdement battu la semaine dernière à Limoges, les Maritimes ont montré un meilleur visage ce samedi face au Mans. Malgré cette abnégation, ils n’ont pu que constater la supériorité de leurs adversaires du soir. Alors qu’il lui reste quatre matchs à jouer, le club sarthois est lancé dans une course à la qualification directe en playoffs. Ce nouveau succès glané à l’extérieur permet aux hommes de Guillaume Vizade de rester accroché au Top 6 de Betclic ÉLITE.

D’entrée de jeu, les Manceaux ont pris ce match par le bon bout. Sous l’impulsion de Bastien Grasshoff, auteur de son record en pro avec 20 points à 7/9 et 5 passes décisives, l’équipe de Guillaume Vizade a imposé son rythme et s’est rapidement détachée au tableau d’affichage.

Dans le dur et dépassés défensivement, les Maritimes n’ont pas pu rivaliser très longtemps. Redoutables en transition, les Sarthois ont récité leur basket dans cette première mi-temps. Un avantage très confortable de 20 points à la pause pour une équipe mancelle très adroite (37-57, 20′).

À la pause, le plus dur était fait pour le MSB et la seconde mi-temps a ressemblé à un long fleuve tranquille pour les Sarthois, qui n’ont jamais réellement laissé le BCM revenir, si ce n’est un rapproché à -11 dans la dernière minute, quand il n’y avait plus aucun espoir. Une mauvaise soirée jusqu’au bout pour les Nordistes qui enregistrent, en plus, la victoire de Saint-Quentin contre Strasbourg et voient donc le SQBB revenir à une seule longueur. La course pour le maintien sera tendue jusqu’au bout.