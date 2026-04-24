Les Atlanta Hawks ont remporté le Game 3 face aux New York Knicks sur le score de 109-108, prenant ainsi l’avantage dans cette série avec un score de 2-1. Une fois de plus, c’est CJ McCollum qui a joué les héros pour Atlanta, inscrivant le panier de la victoire dans les dernières secondes.

CJ McCollum, le nouveau leader offensif des Hawks

Pour la deuxième fois consécutive, l’arrière s’est montré décisif dans les moments cruciaux. Le joueur de 34 ans a inscrit 23 points et a planté le jumper qui a donné la victoire aux Hawks avec 12,5 secondes restantes au chrono. « Je suis à l’aise avec l’échec. Je suis à l’aise avec le succès », a-t-il déclaré après la rencontre. « J’ai joué longtemps. Je chéris vraiment ce jeu. »

L’ancien des Pelicans, arrivé à Atlanta dans l’échange qui a envoyé Trae Young aux Washington Wizards, s’impose comme le nouveau leader de cette équipe des Hawks. Après ses 32 points lors du Game 2 au Madison Square Garden, il a encore une fois pris ses responsabilités quand son équipe en avait le plus besoin.

Ces performances permettent à ATL de conserver un avantage du terrain obtenu dès le second match de ce premier tour de playoffs, une surprise pour bon nombre de spécialistes. À l’image de son prédécesseur « Ice Trae », McCollum se crée déjà une réputation de bourreau des Knicks.

CJ MCCOLLUM WINS IT FOR ATLANTA AGAIN 🔥 pic.twitter.com/CBAE3jyMPy — SportsCenter (@SportsCenter) April 24, 2026

Un collectif qui répond présent

Si l’ex-coéquipier de Lillard a brillé dans les moments décisifs, il n’a pas été seul. Jalen Johnson a mené l’attaque d’Atlanta avec 24 points, 10 rebonds et 8 passes décisives, tandis que Jonathan Kuminga a apporté 21 points précieux en sortie de banc. Dyson Daniels a dominé au rebond avec 13 prises, égalant son record en carrière.

Kuminga, arrivé lui aussi lors d’un trade en milieu de saison, s’est montré particulièrement précieux sur la possession finale en interceptant une passe de Jalen Brunson, privant les Knicks d’une dernière tentative. « Nous nous sommes tous rassemblés et nous savions que nous avions besoin d’un seul stop », a expliqué l’ancien des Warriors.

Les Knicks ont pourtant montré du caractère en revenant dans le match après avoir été menés de 18 points. OG Anunoby (29 points, 9 rebonds) et Karl-Anthony Towns (21 points, 17 rebonds) ont porté l’attaque new-yorkaise, mais l’équipe a encore échoué sur la possession finale, comme lors du Game 2. Brunson, malgré ses 26 points, n’a pas réussi à trouver de solution face à la défense agressive des Hawks dans les derniers instants.