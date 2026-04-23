Personne ne pouvait prédire qu’un transfert décrit comme un simple « salary dump » en janvier se transformerait en coup de maître pour les Hawks. Quand la franchise a échangé sa star Trae Young contre C.J. McCollum le 9 janvier dernier, peu d’observateurs imaginaient que l’arrière vétéran de 34 ans deviendrait le héros des playoffs au Madison Square Garden.

« Je mentirais si je disais ‘Hey, ça va arriver' », a confié le GM des Hawks Onsi Saleh à The Ringer. « Je ne m’attendais pas à ce qu’il prenne les choses en main et soit le type de joueur qu’il a été lors des deux derniers matchs. C’est juste assez incroyable. »

Un leadership inattendu qui transforme les Hawks

McCollum a totalisé 58 points lors des deux premiers matchs de playoffs au MSG, dont 32 points décisifs lors du Game 2. Cette performance exceptionnelle illustre parfaitement l’impact du vétéran sur une équipe jeune composée de Jalen Johnson (24 ans), Dyson Daniels (23 ans) et Nickeil Alexander-Walker (27 ans).

« Je ne suis pas surpris par sa confiance et sa capacité à faire ce qu’il fait », explique Saleh. « Je ne m’attendais juste pas à cette efficacité – comme tout a été si bon, et il a juste pris le contrôle de la série, et de manière si dramatique. Ça enlève de la pression sur certains de nos gars. »

L’entraîneur Quin Snyder souligne la dimension du leadership de son arrière : « C’est un type de leadership différent, selon moi, de ce qu’il a eu à d’autres moments de sa carrière, parce qu’il doit trouver un équilibre entre communiquer, parler aux gars et penser à tout le monde – mais nous ne voulons pas qu’il perde son agressivité pour marquer. »

Des résultats qui parlent d’eux-mêmes

Depuis son arrivée, les Hawks affichent un bilan de 27 victoires pour 15 défaites, avec le septième meilleur différentiel de points de la ligue sur cette période. Le nouveau cinq majeur d’Atlanta, avec McCollum aux côtés de Johnson, Alexander-Walker, Daniels et Onyeka Okongwu, présente un rating net de 21,4, classé deuxième meilleur quintet de la ligue.

« Il calme tout le monde », témoigne le vétéran Buddy Hield. « Et quand il est temps de marquer un panier, nous mettons le ballon dans ses mains et nous lui faisons confiance pour faire le bon choix. »

Pour McCollum, cette renaissance arrive au bon moment après des années difficiles à New Orleans puis à Washington. « Je suis juste reconnaissant de pouvoir jouer en playoffs, dans une bonne équipe, dans une bonne situation », a déclaré l’arrière. Face aux chants hostiles des fans des Knicks, McCollum garde sa classe : « Je suis juste un père et un mari avec deux enfants. Je pense que c’est de l’admiration. C’est une bénédiction de pouvoir jouer dans une arène de passionnés. »