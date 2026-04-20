Il n’aura fallu qu’un match à Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) pour laisser une première trace en postseason. Opposés aux Blazers pour l’ouverture de leur série, les Spurs ont pu compter sur un Wemby déjà dans son élément… comme si les Playoffs NBA n’étaient qu’une formalité de plus pour le prodige tricolore.

Avec 35 points, 5 rebonds, 1 passe décisive et 2 contres en 33 minutes de temps de jeu, Wemby a largement pesé dans la victoire des siens (111-98). Mais au-delà de la feuille de stats, c’est surtout la portée historique de sa performance qui retient l’attention.

WEMBY’S PLAYOFF DEBUT WAS HISTORIC 👽 35 PTS

5 THREES

2 BLK

GAME 1 WIN He sets the Spurs franchise record for MOST PTS in a playoff debut AND becomes the ONLY player in NBA history with at least 35 PTS & 5 3PM in a playoff debut! pic.twitter.com/uHBFmQyN6k — NBA (@NBA) April 20, 2026

Le Français a en effet battu le record de points inscrits par un joueur de San Antonio pour son tout premier match de Playoffs. Une marque jusque-là détenue par Tim Duncan, qui avait inscrit la bagatelle de 32 points pour ses débuts en 1998.

Une comparaison tout sauf anodine au regard du poids de TD dans l’histoire de la franchise texane. Et un parallèle qui en dit déjà long sur le statut de Victor Wembanyama aux Spurs après 3 années passées seulement au sein du club.

A 7 unités du record NBA

Si ces 35 points marquent l’histoire des Spurs, ils restent toutefois en-dessous du record NBA pour un premier match de Playoffs. Celui-ci appartient à Luka Dončić, qui avait inscrit 42 points en 2020 sous le maillot des Mavs. Une performance énorme… mais dans une défaite. Là où l’ancien de l’Asvel, lui, a joint l’efficacité individuelle au résultat collectif.

Luka Doncic NBA Playoffs Debut (2020): 42 PTS

7 REB

9 AST

3 STL

13/21 FG 20 y/o in his 2nd season in the NBA – Luka set the record for most points in a playoff debut

pic.twitter.com/R9cVm0k7NQ — Hoop Muse (@HoopMuse) October 5, 2024

À ce stade de sa carrière, la comparaison s’arrête évidemment là. Mais une chose est sûre : avec une telle entrée en matière, le Français n’a pas seulement réussi ses débuts en Playoffs. Il a envoyé un message très clair à l’ensemble de la ligue : il faudra bien compter sur lui et sur les Spurs dans la lutte pour le titre de champion NBA 2026 !