VJ Edgecombe : une perf' historique pour renverser les Celtics !

Après la démonstration des Boston Celtics lors du Game 1, nombre d’observateurs s’attendaient à une confirmation. Mais les Sixers en ont décidé autrement. Au premier rang desquels un rookie : VJ Edgecombe.

Pour son deuxième match de playoffs seulement, le gamin de 20 ans a pris le contrôle du TD Garden avec une maturité époustouflante. Et ses 30 points et 10 rebonds ne racontent qu’une partie de l’histoire. Car au-delà de la production, c’est bien son impact global qui a fait basculer la rencontre.

Un rookie sans complexe face à l’élite

Dès les premières minutes du match, Edgecombe a imposé son rythme. Intense en défense, agressif balle en main, le Bahaméen a immédiatement mis sous pression les extérieurs de Beantown. Enpénétration, en sortie d’écran ou en catch and shoot, le 3e choix de la draft NBA 2025 a constamment trouvé des solutions. Parfait complément de Tyrese Maxey, VJ Edgecombe (1,93 m, 20 ans) a su exploiter les décalages créés, mais aussi prendre le relais des cadres lorsque nécessaire.

VJ EDGECOMBE TONIGHT: 30 POINTS

10 REBOUNDS

2 STEALS

12/20 FG

6/10 3PT A YOUNG SUPERSTAR HAS BEEN BORN pic.twitter.com/CUulXjnBOQ — NBACentral (@TheDunkCentral) April 22, 2026

Surtout, il n’a jamais semblé subir la pression d’un tel contexte devant une foule totalement acquise à la cause des C’s. Allant jusqu’à tenir littéralement la baraque dans le 3e quart-temps lorsque Tyrese Maxey et Paul George étaient sur le banc. Avec deux tirs primés suivis d’une attaque de cercle, VJ Edgecombe a écœuré la défense des protégés de Joe Mazzulla. Et parfaitement géré un moment charnière de la partie.

Une pression constante qui a fait craquer Boston

Ainsi Boston n’a jamais trouvé la réponse face à l’ancienne star de Baylor, capable de déjouer les prises à deux par des fixations parfaites (10 passes décisives au compteur). Pour finalement faire dérailler Boston en dépit des 36 unités de Jaylen Brown (1,98 m, 29 ans) et du quasi triple-double de Jayson Tatum (vc). Une prestation exceptionnelle validée, au-delà de la victoire sans appel de Philly, par une stat historique puisque VJ Edgecombe est devenu mardi le plus jeune joueur dans l’histoire de la NBA à inscrire 30 points tout en grapillant 10 rebonds sur un match de Playoffs.

HISTORY FOR VJ 👏 In tonight's masterful performance, VJ Edgecombe became the youngest player in NBA HISTORY to total 30+ PTS and 10+ REB in a postseason game. Prior to VJ, the last rookie to accomplish this feat was Tim Duncan in 1998. https://t.co/HArblH8ywF pic.twitter.com/VBjWExXFNc — NBA (@NBA) April 22, 2026

En portant les 76ers vers la victoire dans le Massachussetts, VJ Edgecombe a changé la donne dans la série. En offrant à Philadelphie une nouvelle option capable de faire la différence face aux défenseurs élite des Celtics sur les lignes arrières (Derrick White, Jaylen Brown). Alors que les hommes de Nick Nurse ont repris l’avantage du terrain, la bataille s’annonce aussi âpre qu’indécise lors du Game 3, programmé vendredi à 1h00 du matin. Une chose est sûre en revanche : VJ Edgecombe sera surveillé comme le lait sur le feu !