Jaxson Hayes (2,13 m, 25 ans) est officiellement slovène. Le pivot des Los Angeles Lakers a lui-même confirmé, après un entraînement en Californie, qu’il avait obtenu son passeport slovène. Une annonce qui pourrait rapidement avoir des conséquences sur l’équipe nationale de Slovénie, en quête de renforts dans la raquette autour de Luka Dončić.

PROFIL JOUEUR Jaxson HAYES Poste(s): Pivot Taille: 213 cm Âge: 25 ans (23/05/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 7,4 #308 REB 4 #205 PD 0,9 #418

Un renfort attendu dans la raquette slovène

La fédération slovène travaillait depuis plusieurs mois sur ce dossier. Déjà à l’été dernier, l’idée d’intégrer un joueur naturalisé pour renforcer le secteur intérieur était clairement identifiée. Le profil de Hayes cochait toutes les cases : taille (2,13 m), expérience NBA et désormais… connexion directe avec Dončić aux Lakers.

Le joueur de 25 ans sort d’une saison régulière solide avec la franchise californienne (7,5 points et 4,1 rebonds de moyenne en 66 matchs), dans un rôle complémentaire mais utile. Surtout, sa présence pourrait combler un manque criant côté slovène, où les dernières campagnes ont été marquées par l’absence ou les limites des précédents naturalisés comme Mike Tobey ou Josh Nebo.

🚨 Jaxon Hayes received his Slovenian passport and is expected to join Luka Doncic on the national team this summer. Hayes says Luka keeps teasing him at practice, calling him “my Slovenian brother!” 😂 (Via @michaeljduarte) pic.twitter.com/BJdJTWSXQ6 — BronMuse (@BronMuse) April 20, 2026

Une connexion déjà installée avec Dončić

Au-delà de l’aspect purement sportif, l’intégration de Hayes présente un autre avantage : une première alchimie déjà en construction avec Dončić. Les deux joueurs partagent désormais le même vestiaire à Los Angeles, ce qui pourrait faciliter son adaptation au jeu slovène.

Le principal intéressé n’a d’ailleurs pas manqué d’humour au moment d’évoquer sa nouvelle nationalité, expliquant que Dončić le surnomme déjà “son frère slovène”, tout en reconnaissant ne pas encore maîtriser la langue.

Vers une première dès l’été ?

Si les démarches administratives sont désormais finalisées, Hayes pourrait être convoqué dès la prochaine fenêtre internationale, prévue en juillet, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2027.

Actuellement en tête de leur groupe, les Slovènes affronteront notamment l’Estonie et la Suède. Avec l’ajout d’un intérieur NBA, l’équipe dirigée par Aleksander Sekulić pourrait franchir un cap supplémentaire.

Dončić toujours absent avec les Lakers

En parallèle, l’actualité reste chargée du côté des Los Angeles Lakers. Malgré une victoire lors du match 1 face aux Houston Rockets (107-98), la franchise californienne devra encore composer sans Luka Dončić et Austin Reaves pour le match 2.

Le Slovène, touché à la cuisse, a repris l’entraînement de manière légère après un passage en Espagne pour se soigner. Un retour est envisagé pour le match 3, sans prise de risque si la série reste bien maîtrisée.