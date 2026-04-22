Poule haute :

le Top 8 se dessine

Et si c’était enfin la bonne pour Le Havre ? Après huit ans de désillusion(s) en Nationale 1, le STB semble enfin prêt à sortir du bourbier de la troisième division. Et pourtant, Saint-Thomas s’est encore fait extrêmement peur, comme à Fougères vendredi. Menés suite à un tir primé de Dennis Ona Embo, les Normands l’ont emporté grâce à une flèche longue distance de leur shooteur maison, Théo Rey, à 21 secondes du buzzer (82-80).

Une victoire qui leur permet de conserver deux longueurs d’avance, sur leurs poursuivants directs, à quatre journées de la fin. Avec le retour de leur coach Frank Kuhn, après un mois d’absence, les Mustangs de Mulhouse ont facilement dominé Lorient (77-64), tandis que Fos-Provence est reparti de l’avant face aux Sables d’Olonne (83-68), grâce à sa doublette bahaméenne : 29 points pour Domnick Bridgewater, 15 pour le quadragénaire Jaraun Burrows.

Vainqueurs de la Poule A à l’issue de la première phase (19v-7d), les Metropolitans sont eux écartés de cette course à la première place depuis longtemps. La faute à une bien mauvaise série… Vaincus à Boulogne-sur-Mer (77-67), les hommes de Sacha Giffa ont concédé leur sixième défaite en sept matchs. Maigre consolation : ils ont préservé, pour deux points, le panier-average sur le SOMB, revenu à égalité. Ce qui leur permet, pour l’instant, de garder leur quatrième place, synonyme d’avantage du terrain en quart de finale. Mais si la pente glissante se poursuit dans le sprint final, ce ne sera plus le cas…

Cette journée pourrait également marquer un tournant dans la lutte pour les playoffs. Battu en Alsace, Lorient a décroché du Top 8, relégué à un point. Deux longueurs derrière, Berck, Tours et Orchies ont également manqué le coche, battus par trois concurrents directs (Tarbes-Lourdes, Tours et Orchies), qui forment désormais le peloton de la 6e à la 8e place.

Poule basse :

le Pays Salonais pratiquement maintenu

Loin de son départ catastrophique (7 défaites consécutives, le pire bilan de NM1 à l’époque), Besançon est désormais pratiquement sauvé ! Grâce à sa nette victoire chez le Pôle France (107-66), le BesAC est maintenu à 99%, comptant quatre points d’avance sur la zone rouge à quatre journées de la fin. Le hasard fait bien les choses puisque le club doubiste pourrait fêter son sauvetage dimanche contre Chartres à l’occasion d’un match délocalisé au Palais des Sports.

Chartres, justement, parlons-en… Parmi les grands favoris pour la montée en ÉLITE 2 en début de saison, le club eurélien se rapproche inexorablement du grand vide avec une deuxième descente consécutive. Les joueurs d’Abgue Barakaou se sont inclinés à domicile contre Saint-Vallier (70-81), pendant que le Pays Salonais l’a emporté à Angers (75-72).

Ce qui crée encore plus le trou en bas du classement : trois longueurs d’écart entre la 9e place, synonyme de maintien, et la 10e, qui enverrait théoriquement en NM2.

L’identité des quatre futurs relégués se dessine de plus en plus : Metz, pour qui la sentence est déjà officielle, Chartres, Poissy et Vitré, malgré une large victoire contre le SCABB Lab (91-72) et un bilan positif (11v-10d). Mais l’Aurore payerait au prix fort les six points de pénalité cumulés infligés par la FFBB…