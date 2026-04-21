Lourdement sanctionné par la FFBB, avec dix points retirés en cumulé sur les deux phases de NM1, Metz ne se faisait plus d’illusions depuis de longues semaines sur son maintien sportif.

Avec six points de retard sur le Pays Salonais à six journées de la fin (la semaine dernière), mais avec le panier-average, les Canonniers étaient condamnés à un miracle absolu pour éviter l’une des quatre dernières places de la poule basse : six victoires combinées à six défaites des Provençaux.

Le Pays Salonais respire

Ce miracle n’est pas arrivé. Contre toutes attentes, avec seulement huit joueurs aptes, l’équipe lorraine a rempli sa part du contrat vendredi dernier en battant Vitré (79-74) mais le couperet est tombé suite au triomphe de l’équipe de Salon-de-Provence contre Chartres (97-81).

Un résultat qui ressemble également à une bascule dans la course pour le maintien. S’ils n’ont pas réussi le miracle de reprendre le panier-average (-27), les joueurs de Sébastien Cherasse ont fait le trou par rapport à leur adversaire du soir, toujours premier relégable, mais désormais deux longueurs derrière. À cinq journées de la fin du championnat, donc.

Chartres, Vitré et Poissy en mauvaise posture

Alors que Chartres avait donc l’opportunité de sortir de la zone rouge, le club eurélien a donc perdu gros et semble plus que jamais menacé d’une deuxième relégation consécutive, loin de ses ambitions affichées de remontée immédiate en ÉLITE 2.

Derrière, Vitré et Poissy sont encore plus dans le dur. L’Aurore et le PBA affichent 27 points, soit trois unités de retard sur le Pays Salonais. Une équipe provençale qui, après avoir battu Chartres, attend désormais les Bretons et les Franciliens dans son gymnase Saint-Côme et qui a donc toutes les cartes en main pour son maintien. Tout comme Besançon et Angers, tous deux à 31 points, théoriquement toujours concernés, mais partis pour sauver leur peau.