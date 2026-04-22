Après la correction reçue lors du Game 1 (91-123), les Philadelphia 76ers ont créé la surprise en s’imposant 111-97 face aux Boston Celtics au TD Garden. Une victoire portée par la performance exceptionnelle du rookie VJ Edgecombe, qui entre dans l’histoire des playoffs NBA.

Une performance historique pour VJ Edgecombe

À seulement 20 ans et 265 jours, VJ Edgecombe est devenu le plus jeune joueur de l’histoire NBA à compiler 30 points et 10 rebonds lors d’un match de playoffs, dépassant Magic Johnson qui détenait ce record depuis 1980. Le rookie des 76ers a terminé la rencontre avec 30 points à 12/20 au tir, dont un remarquable 6/10 à 3-points, accompagnés de 10 rebonds et 2 interceptions.

Edgecombe a particulièrement brillé dans le deuxième quart-temps avec 16 points, établissant un record de franchise pour un rookie en playoffs. Malgré une chute douloureuse en début de match qui l’a contraint à se rendre deux fois aux vestiaires, l’arrière a su revenir sur le parquet pour porter son équipe vers cette victoire surprise.

Le duo Edgecombe-Maxey fait la différence

Tyrese Maxey a parfaitement épaulé son jeune coéquipier avec 29 points et 9 passes décisives. Le meneur All-Star s’est montré décisif dans le quatrième quart-temps, inscrivant 11 points cruciaux pour sceller la victoire. Ensemble, les deux arrières ont totalisé 59 points et réussi 11 de leurs 22 tentatives à 3-points.

Cette performance collective à longue distance a marqué un contraste saisissant avec le game 1. Après avoir shooté à seulement 17% derrière l’arc lors de la première manche, les 76ers ont retrouvé leur adresse avec un excellent 19/39 (49%) à 3-points. Paul George a également contribué avec 19 points, montrant que l’expérience de ses 35 ans reste précieuse en playoffs.

HISTORIC NIGHT FOR VJ EDGECOMBE 🔥 First rookie with:

✅ 5 threes and 10 REB in a playoff game in NBA history

✅ a 30-PT double-double in a playoff game since Derrick Rose in 2009

✅ 30 PTS and 10 REB in a playoff game since Tim Duncan in 1998 pic.twitter.com/fgXjRXLacr — ESPN Insights (@ESPNInsights) April 22, 2026

Boston paye ses maladresses offensives

Malgré les 36 points de Jaylen Brown et le quasi triple-double de Jayson Tatum (19 points, 14 rebonds, 9 passes), les Celtics n’ont jamais trouvé leur rythme offensif. L’équipe de Joe Mazzulla a terminé avec un décevant 13/50 (26%) à 3-points, soit leur pire pourcentage de la saison en tentant autant de tirs primés.

Cette maladresse collective a permis aux 76ers de prendre le contrôle du match dès la mi-temps (62-54) et de résister aux tentatives de retour de Boston. La série se déplace désormais à Philadelphie pour le Game 3 vendredi, avec l’avantage du terrain qui a changé de camp. Sans Joel Embiid, toujours en convalescence après son appendicectomie du 9 avril, les 76ers ont prouvé qu’ils pouvaient rivaliser avec les favoris de la Conférence Est.