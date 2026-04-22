Shai Gilgeous-Alexander continue d’enrichir sa collection de trophées. L’arrière canadien du Thunder a été sacré Clutch Player of the Year 2026, comme l’a annoncé la NBA. Cette récompense vient s’ajouter à ses titres de MVP et de MVP des Finales obtenus la saison passée lors du premier sacre NBA d’Oklahoma City.

Le joueur de 27 ans a dominé le scrutin de manière écrasante, récoltant 96 votes de première place sur les 100 possibles, pour un total de 484 points. Jamal Murray des Nuggets termine deuxième avec 117 points, devançant d’une unité Anthony Edwards des Timberwolves (116 points). Aucun des deux finalistes n’a reçu de vote de première place.

"I try my best to deliver night in and night out…. It's dope getting this award. … It means I'm effective out there." Shai Gilgeous-Alexander on winning this year's Clutch Player of the Year award ⚡ (via @NBAonNBC)pic.twitter.com/3qvOqgDD81 — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 21, 2026

Des statistiques exceptionnelles dans les moments décisifs

Les performances de Gilgeous-Alexander dans le « clutch time » – défini comme les cinq dernières minutes du quatrième quart-temps ou de la prolongation lorsque l’écart est de cinq points ou moins – ont été remarquables cette saison. Il a mené la NBA avec 175 points marqués dans ces situations cruciales, établissant également un record avec une moyenne de 6,5 points par match en clutch time.

« Pour remporter ce trophée, il faut aider son équipe à gagner des matchs dans les dernières minutes », a déclaré Gilgeous-Alexander lors de l’annonce sur NBC. « C’est ce que je recherche plus que tout, c’est gagner des matchs. Mes coéquipiers me font confiance. Mes entraîneurs me font confiance pour avoir le ballon dans ces positions. J’essaie de donner le meilleur de moi-même soir après soir. »

Le Thunder a affiché un bilan impressionnant de 20 victoires pour 7 défaites dans les 27 matchs où Gilgeous-Alexander a joué en situation de clutch. L’équipe a dominé ses adversaires de +92 points dans ces moments cruciaux avec lui sur le terrain, contribuant au meilleur bilan de la saison régulière (64-18) et à la première place de la Conférence Ouest.

Gilgeous-Alexander devient le quatrième joueur différent à remporter ce trophée depuis sa création en 2022-2023, succédant à De’Aaron Fox, Stephen Curry et Jalen Brunson. Il reste également favori pour un deuxième titre consécutif de MVP, étant finaliste aux côtés de Nikola Jokić et Victor Wembanyama, qui a remporté le DPOY lundi.