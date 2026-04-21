À partir de ce mardi soir, les joueurs ne pourront plus accéder au portail des transferts NCAA pour changer d’université. Une étape importante… mais loin de marquer la fin du mercato. Car dans les faits, le marché reste totalement ouvert : les joueurs déjà inscrits peuvent encore choisir leur future destination sans réelle limite de temps avant le coup d’envoi de la saison 2026-2027.

Des stars encore disponibles

Ainsi la situation reste particulièrement mouvante. Parmi les 10 meilleurs joueurs disponibles selon les classements spécialisés, six n’ont toujours pas choisi leur prochaine fac. Symbole de cette attente, Milan Momcilovic, le shooteur d’Iowa State, fait partie des noms les plus convoités… tout en testant en parallèle la Draft NBA. Une stratégie également adoptée par la star de Santa Clara Allen Graves, promis lui aussi à un 1er tour de Draft en juin.

À l’inverse, l’arrière de Wisconsin John Blackwell, est lui pleinement engagé vers un retour en NCAA. Attirant logiquement les plus gros programmes du pays. Résultat des courses: les places se réduisent, et la construction des effectifs ressemble de plus en plus à un jeu de chaises musicales.

La Draft NBA, prochaine échéance brûlante

Autre lien direct avec cette fermeture du portail : la Draft NBA. Les underclassmen ont jusqu’au 24 avril pour se déclarer éligible, avec toujours la possibilité de faire machine arrière par la suite. Certains ont déjà tranché, et décidé de rester à l’université, comme Braylon Mullins (Uconn) ou Alex Condon (Florida).

La prochaine date clé au calendrier sera le 27 mai, soit le dernier jour pour retirer son nom de la Draft et conserver son éligibilité pour le championnat NCAA.

Pourquoi autant de retours en NCAA ?

Un autre phénomène marque cette intersaison : le choix de nombreux prospects de rester une année de plus à l’université. Si les revenus liés au NIL jouent un rôle, la stratégie sportive pèse tout autant. Ainsi plusieurs joueurs visent déjà la Draft 2027, annoncée moins dense que celle de 2026, avec l’idée de maximiser leur valeur. A l’image de Braylon Mullins, qui a résisté aux sirènes de la NBA cette année pour viser plus haut l’an prochain. Les salaires des rookies dépendant de la place à laquelle ils sont sélectionnés lors de la Draft NBA.

Au final, si le portail ferme officiellement ses portes, les grandes décisions, elles, ne font que commencer. Et les prochaines semaines s’annoncent décisives pour nombre de joueurs et de programmes universitaires.