Kingston Flemings n’est pas arrivé avec le statut de star dans le Texas. Prospect 4 étoiles – sur 5 possibles – il était d’ailleurs considéré comme le troisième meilleur joueur des Cougars au coup d’envoi de la saison 2025-2026. Derrière Chris Cenac Jr. et Isiah Harwell à son arrivée, il s’est imposé comme LE freshman (joueur de première année universitaire) de H-Town et l’un des meneurs les plus impressionnants du pays.

Un meneur grand et très explosif

L’atout le plus marquant de Kingston Flemings en vue d’intégrer la NBA est clairement son explosivité. C’est un meneur très rapide qui peut également monter très haut au cercle. Les comparaisons de draft évoquent des joueurs comme Derrick Rose ou De’Aaron Fox (1,90 m, 28 ans) – autoproclamé joueur le plus rapide de NBA. Il a notamment marqué les observateurs avec un match à 42 points face à Texas Tech en janvier dernier, confirmant les espoirs placés en lui depuis le début de saison.

Kingston Flemings est monté dans les mock draft au fil de l’année grâce à des productions XXL en NCAA: 16,1 points, 4,1 rebonds, 5,2 passes décisives et 1,5 interception par match. Collectivement, les Cougars ont réalisé une bonne saison, finissant à la deuxième place de l’une des conférences les plus relevées : la Big 12. Malheureusement, elle s’est arrêtée en huitième de finale de la March Madness face à Illinois.

Un shoot extérieur à peaufiner pour franchir un cap

L’interrogation première pour les « dragster » type DRose, Fox ou encore John Wall repose sur la fiabilité de leur tir à 3-points. Pour se créer des chemins vers le panier, il est important que ces joueurs parviennent à se faire respecter derrière l’arc. Dans le cas de Kingston Flemins, les doutes semblent encore présents. Malgré près de 39% de réussite cette saison, il n’en a tenté que trois par matchs. Avec 106 sur toute la saison, l’échantillon semble assez faible pour se positionner.

Néanmoins, il a déjà annoncé qu’il travaillerait sur son shoot pour son arrivée en NBA. Avec 84% de réussite aux lancers francs, Kingston Flemings semble en tout cas avoir une bonne base pour porter le danger depuis le parking.

S’il parvient à stabiliser son tir longue distance, le natif de Virginie pourrait franchir un cap majeur et devenir un créateur élite en NBA. De plus, il semble avoir une bonne mentalité et une bonne éthique de travail pour l’amener encore plus haut.

« En abordant cette saison, je voulais être l’un des meilleurs freshman et je pense l’avoir prouvé. Je pense être un gagnant et quelqu’un avec qui mes coéquipiers aiment jouer. Je ne serai pas une mauvaise influence pour l’équipe ou un cancer, je serai quelqu’un que l’équipe va adorer, et un gagnant. »

Flemings est pour l’instant projeté dans le top 10 de la prochaine draft. Dans une cuvée qui s’annonce exceptionnelle, il fait partie des meilleurs meneurs et pourrait s’imposer comme l’un des meilleurs créateurs de sa génération.