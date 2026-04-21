Après un passage remarqué en Europe, Noam Yaacov (1,85 m, 21 ans) s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa jeune carrière. Le jeune meneur israélien a choisi de rejoindre la NCAA et plus précisément l’Université de l’Utah, selon les informations de Jonathan Givony (DraftExpress). Un choix fort pour un joueur en pleine ascension sur le Vieux Continent.

NEWS: Oostende's Noam Yaacov has committed to Utah, agent Matan Siman-Tov tells DraftExpress. The 6'2 Israeli point guard is averaging 17.9 points and 5.8 assists in 26 minutes, shooting 40% from 3. He'll go through the 2026 NBA Draft process as an auto-eligible prospect. pic.twitter.com/U2xyDTGf2c — Jonathan Givony (@DraftExpress) April 20, 2026

Une trajectoire ascendante entre Europe et ambitions NBA

Passé par l’ASVEL entre 2021 et 2024, où il a alterné entre les U18, les Espoirs, la Betclic ELITE et quelques apparitions en EuroLeague, Noam Yaacov a poursuivi sa progression ces dernières saisons entre Israël et la Belgique. Champion d’EuroCup 2025/26 avec l’Hapoel Tel Aviv, il s’est ensuite affirmé comme un leader du côté d’Ostende chez nos voisins belges pour cet exercice 2025/2026.

Utah officially announces the commitment of Noam Yaacov The 6-2 Israeli guard has had a breakout season for Filou Oostende averaging 18 PPG and 5.9 APG, while shooting 50/40/77 splits Noam's been one of the best PG prospects in Europe who's never made the move to NCAA, now… https://t.co/AOINli11k7 pic.twitter.com/QrGlFSLSiq — Arman Jovic (@PDTScouting) April 20, 2026

En BNXT League, il tourne à 17,9 points, 3,9 rebonds et 5,8 passes décisives pour 21,4 d’évaluation en 26 minutes de moyenne. Sur la scène européenne, en Basketball Champions League, ses 15,3 points et 7 passes de moyenne ont confirmé son impact. Dans les 2 compétitions l’ancien villeurbannais est le meilleur joueur statistique du Filou cette année.

International israélien majeur chez les jeunes (U18 et U20), il s’est imposé comme l’un des prospects les plus prometteurs de sa génération.

PROFIL JOUEUR Noam YAACOV Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 21 ans (20/10/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / BNXT League PTS 17,9 #8 REB 3,9 #77 PD 5,8 #9

Utah en reconstruction, Yaacov attendu comme leader

Du côté de l’Université de l’Utah basée à Salt Lake City, le défi sera de taille. Les Runnin’Utes sortent d’une saison très compliquée, conclue à la dernière place de la conférence Big 12 avec un bilan de 2 victoires pour 16 défaites (10-21 au total).

Dans ce contexte, Noam Yaacov pourrait rapidement endosser un rôle majeur pour relancer un programme en difficulté. Son expérience professionnelle de haut niveau en Europe, pourrait faire la différence.

Objectif draft NBA 2026

En parallèle, le meneur s’est déclaré éligible à la draft NBA 2026. Ce passage par la NCAA doit lui permettre de gagner en visibilité outre-Atlantique et de se confronter au jeu américain.

Déjà identifié par les observateurs, Noam Yaacov va tenter de transformer cette opportunité en tremplin vers la NBA, après avoir déjà prouvé en Europe qu’il pouvait porter une équipe au plus haut niveau.