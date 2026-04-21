Roanne y est presque. Alors qu’il ne reste que quatre journées avant la fin de saison régulière, leur victoire facile à Antibes (68-92) mais surtout la défaite de Pau-Orthez (le résumé à retrouver ici) dans le même temps, les met dans une situation très favorable pour remporter le titre de champion d’ÉLITE 2. Les leaders roannais ont désormais quatre victoires d’avance sur leurs dauphins, mais peuvent techniquement encore être rattrapés, vu que la dernière journée opposera les deux leaders. Il leur manque un seul succès pour être officiellement sacrés, peut-être vendredi à Quimper.

Lourde défaite des @AntibesSharks 92-68 face au leader @ChoraleRoanne, plus très loin d'être sacrée et de remonter en @Betclic_ELITE ! Les Antibois sont retombés dans leurs travers avec un jeu très pauvre (seulement 9 passes) et du déchet (17 balles perdues).#ELITE2 — Clément Bigois (@ClemBigois) April 21, 2026

Le Top 6 inchangé, sauf Poitiers qui passe 4e

Derrière, c’est Vichy qui a aussi connu un coup d’arrêt. Sans leur chef d’orchestre Alexandre Bouzidi blessé, les Vichyssois ont commis quasiment autant de turnovers (18) que de passes décisives (19), et se sont inclinés contre Aix-Maurienne dans un match joué à Chambéry (85-83). En face, « on sait qu’il nous faudra au moins une énorme performance pour battre Vichy » annonçait, visionnaire, le coach savoyard Julien Cros à Ici Pays de Savoie. C’est finalement Nicolas Pavrette qui a répondu à son appel, avec ses 30 d’évaluation en sortie de banc (20 points à 9/10 aux tirs, 8 rebonds).

La JA (3e) est désormais à égalité (21 v. – 13 d.) avec Poitiers (4e), auteur d’une vraie remontada au classement. Les Poitevins ont battu Nantes 80-74 ce soir. « Si notre niveau d’agressivité défensive n’est pas en hausse et reste le même que contre Aix-Maurienne, on ne gagnera pas » avait annoncé le coach nantais Rémy Valin à Ouest-France. En effet, c’est la génération 2004 poitevine a dominé les débats, avec 22 points d’Aurèle Brena-Chemille, et 6 points et 15 rebonds de Narcisse Ngoy.

Le PB86 est passé devant Orléans (6e) au classement, qui enchaîne les résultats décevants sur cette deuxième moitié de saison. L’OLB a souffert sur le parquet de La Rochelle (85-77), qui s’est imposé grâce à un dernier quart-temps de folie remporté 25-11. Les 19 points, 7 rebonds et 6 passes décisives de Siriman Kounaté lors des retrouvailles avec son grand ami et compatriote malien Cherif Haïdara (8 points, 5 rebonds) n’ont pas suffi.

La Rochelle prend la septième place et toque aux portes du Top 6, avant un déplacement périlleux à Vichy vendredi. Ils sont suivis à égalité de bilan par Denain (8e), vainqueur à Évreux dans un money-time à suspense (79-81).

Challans remporte son troisième succès de la saison !

Dans trois matchs serrés de milieu de tableau, Rouen (16e) a triomphé sur le parquet de l’ASA (11e) 76-79, Châlons-Reims (10e) est finalement venu à bout de Saint-Chamond (15e) 92-90 après prolongations, tandis que Hyères-Toulon (13e) enfonce un peu plus Quimper (19e) en les battant 87-81.

Mais le résultat marquant de la deuxième partie de tableau est la troisième victoire de la saison de Challans, qui n’avait plus gagné depuis le 13 février. Les Vendéens se sont offert Caen (106-98), devant leur public. « Ça fait du bien » clamaient les les supporters challandais au moment de quitter la salle, comme rapporté par Ouest-France. L’opération du club une place achetée = une place offerte valait le coup. De leur côté, les Caennais peuvent s’estimer heureux que Quimper et Évreux aient perdu dans le même temps, dans ce dernier mois où la course au maintien va être brutale.

Tous les résultats de cette 34e journée sont à retrouver ici :