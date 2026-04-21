En déplacement dans le Loir-et-Cher, l’Élan Béarnais s’est nettement incliné sur le parquet de l’ADA Blois (91-74). Une large défaite qui stoppe une très belle dynamique depuis quelques mois.

L’ADA Blois brise la belle série paloise

Toujours privée de Seydou Ndiaye blessé au genou, l’équipe de Mickaël Hay est tombée. Une première après dix matchs sans défaite. Après quatre défaites en cinq matchs, l’ADA Blois abordait cette rencontre avec un esprit revanchard. Après 10 victoires consécutives, l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez a fini par craquer et s’incline lourdement au Jeu de Paume. Une défaite qui marque un coup d’arrêt pour une formation paloise pourtant en pleine forme.

Et tout a très mal commencé pour l’Élan Béarnais. Dépassés défensivement et dominés dans tous les compartiments du jeu, les joueurs de Mickaël Hay ont clairement subi l’impact physique imposé par les Blésois dans cette première mi-temps. Menés de 16 points à l’issue de vingt premières minutes intenses et disputées (46-30), les Palois n’ont jamais réussi à renverser la situation à leur avantage. Sous l’impulsion d’un Timothé Vergiat impérial (23 points et 6 passes décisives), l’ADA Blois s’est imposée à domicile ce mardi soir face au dauphin du championnat.