Kevin Durant reste incertain pour le Game 2 de ce soir face aux Lakers. L’ailier des Rockets souffre d’une contusion profonde au tendon rotulien droit, une blessure survenue lors d’un contact avec un coéquipier à l’entraînement la semaine dernière. Cette blessure a provoqué un gonflement, des douleurs et une limitation de l’amplitude de mouvement.

Le coach Ime Udoka a confirmé que le futur Hall of Famer n’a participé qu’à la moitié de l’entraînement et sera évalué jusqu’à la dernière minute pour le match de ce soir. Pour qu’un joueur de son calibre manque un match de playoffs, cela témoigne de la gravité de sa blessure.

Une blessure complexe qui pourrait persister

Le Dr Evan Jeffries, docteur en kinésithérapie avec 12 ans d’expérience, a analysé la blessure de KD pour SI.com. « Il s’agit d’une contusion profonde au tendon rotulien, ce qui peut compliquer les choses à cause de la douleur, du gonflement et du manque d’amplitude de mouvement », explique-t-il.

Cette blessure au tendon pourrait être « problématique » et conduire à une tendinite aiguë. Le Dr Jeffries précise que ce type de blessure peut prendre des jours, voire des semaines à guérir. « Le principal problème qu’il devra gérer, c’est la vitesse du jeu et la répétition des sauts. Pensez aux joueurs qui souffrent de tendinite rotulienne, cela peut vraiment être gênant à cause des sauts répétitifs. »

"If KD doesn't play, or if KD is reduced because of this knee injury, they're done." —@RealMikeWilbon on the Rockets if Kevin Durant isn't 100% 🏀 pic.twitter.com/4W6Dn8mGJe — First Take (@FirstTake) April 21, 2026

Les Lakers doivent rester vigilants

Même si l’ailier joue ce soir, les Lakers ne peuvent pas se permettre de relâcher leur garde. Un Kevin Durant diminué reste un problème majeur – il a tourné à 26 points de moyenne cette saison et demeure l’un des scoreurs les plus redoutables de l’histoire NBA.

Si la star des Rockets est alignée, son genou diminué droit laisse entrevoir des opportunités tactiques. Son amplitude de mouvement limitée et ses déplacements latéraux réduits peuvent être exploités en le forçant vers son côté droit. La clé sera d’être physique et de rendre chaque possession inconfortable.

Le game 1 n’a pas été une victoire parfaite pour Los Angeles. Malgré 61% de réussite au tir, les Lakers ont concédé 21 rebonds offensifs et commis 20 pertes de balle, permettant à Houston de marquer 24 points sur ces erreurs. Les enjeux dépassent ce game 2 : Luka Doncic et Austin Reaves pourraient revenir plus tard dans cette série, rendant chaque victoire cruciale pour gagner du temps.