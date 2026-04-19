Les Los Angeles Lakers ont pris un avantage précieux dans leur série de premier tour face aux Houston Rockets en s’imposant 107-98 lors du Game 1 à la Crypto.com Arena. Une victoire d’autant plus impressionnante que les deux équipes évoluaient sans leurs joueurs majeurs.

Un Luke Kennard stratosphérique face à des Rockets diminués

L’absence de dernière minute de Kevin Durant, touché au genou à l’entraînement, a complètement rebattu les cartes de cette rencontre. Sans leur meilleur scoreur, les Rockets n’ont jamais trouvé les solutions offensives nécessaires pour inquiéter des Lakers pourtant privés de Luka Doncic et Austin Reaves depuis le 2 avril.

Le héros inattendu de cette soirée se nomme Luke Kennard. L’arrière a signé un record personnel en playoffs avec 27 points, réussissant un parfait 5/5 à 3-points et 9/13 au tir global. Arrivé d’Atlanta en février, Kennard a saisi sa chance pour devenir le facteur X de cette victoire angelina.

LeBron James, à 41 ans, a une nouvelle fois démontré sa classe en orchestrant le jeu avec 19 points, 13 passes décisives et 8 rebonds. Le King a établi un record personnel avec 8 passes décisives dans le seul premier quart-temps, témoignant de sa vision de jeu exceptionnelle.

Une domination collective face à une attaque texane en panne

Les Lakers ont imposé leur rythme dès l’entame, prenant rapidement le contrôle grâce à une adresse remarquable de 60,6% aux tirs. Deandre Ayton a parfaitement tenu son rôle avec 19 points et 11 rebonds, tandis que Marcus Smart a apporté son expérience avec 15 points et 8 passes décisives lors de ses premiers playoffs sous le maillot angelino.

Du côté de Houston, malgré 21 rebonds offensifs, l’attaque n’a jamais trouvé de fluidité. Alperen Şengün a terminé meilleur marqueur texan avec 19 points mais à seulement 6/19 au tir, symbole des difficultés offensives de son équipe limitée à 37,6% de réussite. Jabari Smith Jr. (16 points, 12 rebonds) et Amen Thompson (17 points) n’ont pas suffi à compenser l’absence de Durant.

Les Lakers ont fait la différence dans le dernier quart-temps grâce à une pluie de 3-points de Kennard, creusant l’écart jusqu’à 16 points d’avance. Cette victoire permet à Los Angeles de s’assurer au minimum une série en cinq matchs et d’espérer un retour de Doncic avant la fin de la série.

Le match 2 aura lieu mardi soir à Los Angeles, avec l’espoir pour Houston de récupérer Kevin Durant pour inverser la tendance de cette série qui a pris une tournure inattendue.