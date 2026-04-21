Alors que le projet du Dubaï Basketball s’installe durablement sur l’échiquier européen, les dirigeants émiratis s’activent pour densifier leur effectif en vue de la saison prochaine. Et l’une de leurs prochaines recrues pourrait être française, selon le site espagnol spécialisé Encestando. L’ailier-fort français Jaylen Hoard (2,04 m, 27 ans), auteur d’une saison étincelante avec le Maccabi Tel-Aviv, serait une priorité du club pour renforcer son secteur intérieur.

🚨💣Dubai BC is in advanced talks with Jaylen Hoard, I was told.

Dubai got ahead of several teams for signing American player.

🏀El Dubai BC tomó ventaja en la carrera por uno de los jugadores más cotizados de la Euroliga, Jaylen Hoard, nos informanhttps://t.co/mFBdnakJuX — www.encestando.es (@webEncestando) April 21, 2026

Offre salariale alléchante

Les négociations seraient avancées entre le club et le joueur. Les équipes intéressées sont nombreuses, avec notamment Milan ou le Fenerbahçe récemment, mais Dubaï aurait proposé l’offre la plus alléchante sur le plan financier, toujours selon Encestando. Le club émirati a une des cinq plus grosses masses salariales de l’EuroLeague cette saison, avec plus de 18 millions d’euros. Et peut donc se permettre d’attirer des joueurs de gros calibre, alors qu’Élie Okobo était aussi sur leurs tablettes, comme nous l’avions confirmé en février. Hoard pourrait être le suivant sur la liste.

Cependant, l’opération est loin d’être scellée. En juillet dernier, le Maccabi Tel-Aviv a verrouillé le Tricolore avec une extension de contrat allant jusqu’en 2028, alors que Monaco était notamment intéressé. Devenu un pilier du système d’Oded Kattash, Hoard se sent bien dans le club qui l’a lancé en EuroLeague, et où il a déjà remporté plusieurs coupes.

Pour Dubaï, la mission est donc double : convaincre le joueur avec un projet sportif et financier, mais aussi négocier un buy-out avec Tel-Aviv, peut-être peu enclin à laisser filer son meilleur joueur à un concurrent direct. D’autant plus que le club qui a terminé la saison d’EuroLeague 11e vient de changer de coach, et n’a donc pas encore de direction sportive claire. Selon les dernières informations, la cllause de sortie du Français serait autour des 600 000 dollars.

Envie de tourner la page ?

Hoard réalise une moins bonne saison que la saison 2024/25 (11,7 points contre 14,7), mais reste tout de même 2e meilleur rebondeur d’EuroLeague (7,1 rebonds) et 15e à l’évaluation (16,1 de moyenne). L’international français est l’un des joueurs les plus demandés sur le mercato, malgré son contrat qui court encore pour deux saisons. Pour lui, cette signature à Dubaï pourrait représenter un tournant financier majeur dans sa carrière, passée par la NBA, la G-League et l’EuroCup. Il y rejoindrait un compatriote, Mam Jaiteh, qui se remet à peine de sa grave blessure.