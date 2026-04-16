Mouhammadou Jaiteh (2,11 m, 31 ans) a pris la parole sur EuroLeague France après plusieurs mois loin des parquets. Victime d’une rupture du tendon d’Achille en présaison avec Dubaï Basketball, juste après l’EuroBasket avec l’équipe de France, le pivot français revient sur une période charnière de sa carrière, entre surcharge physique, réflexion sur le haut niveau et projection dans un projet ambitieux au Moyen-Orient.

Une blessure qui s’explique par un enchaînement extrême

L’intérieur tricolore ne cache pas que son corps a fini par dire stop après une saison particulièrement dense entre l’AS Monaco Basket et l’équipe de France. Dans son analyse, il explique que “mon corps m’a fait ressentir qu’il avait besoin de se reposer”, assumant pleinement l’idée d’un trop-plein physique.

Il détaille surtout un enchaînement sans respiration, où tout s’est enchaîné très vite après l’Euro : départ, changement de club, reprise immédiate. Dans ce contexte, il reconnaît que “le corps humain n’est pas prévu pour une telle quantité”, pointant un rythme devenu difficilement soutenable au plus haut niveau.

Sans pour autant se plaindre, il insiste sur une réalité du basket européen moderne : intensité maximale à chaque rencontre, absence de relâchement et pression constante. Un constat lucide plus qu’une critique, lui qui rappelle aussi les enjeux économiques derrière ce calendrier.

« La dose et le rythme sont trop élevés pour le corps. On est au-delà de la limite. Le sport de haut niveau implique toujours de repousser les limites et d’aller toujours plus loin, c’est comme ça que ça marche. Maintenant, le souci, c’est qu’en demandant moins, il faudra aussi accepter des salaires moindres. Car il faut être lucide, le principal guide, c’est le côté financier. En tant que joueur, on est les premiers heureux d’être rémunéré le plus possible. Je pense qu’il y a un juste milieu à trouver entre la santé des joueurs, le business, et aussi les fans. »

Une approche positive malgré une saison blanche

Malgré la gravité de la blessure, Mouhammadou Jaiteh a rapidement adopté un état d’esprit tourné vers l’avenir. Très religieux, il explique avoir accepté la situation sans s’alarmer, convaincu qu’il y avait une logique derrière cet arrêt forcé. De plus, il ne regrette en aucun cas sa présence à l’Euro, en tant que seul pivot apte après la blessure d’Alex Sarr. « C’était très important pour moi de vivre ça », indique-t-il.

Plutôt que de subir, il a choisi d’utiliser ce temps différemment, en observant davantage le jeu et en travaillant sur des aspects qu’il ne peut habituellement pas développer en saison. Une manière de transformer une année blanche en période de progression invisible.

Son objectif est clair pour son retour : ne pas simplement revenir à son niveau, mais évoluer. Cette volonté de transformation traduit une maturité dans sa gestion de carrière.

Stronger every day. We’re happy to see you back in rehab, Mam! 🙌 pic.twitter.com/o7taOGdrmz — Dubai Basketball (@dubaibasket) November 10, 2025

Dubaï, entre ambition sportive et contexte géopolitique tendu

Son aventure avec le Dubai Basketball ne s’est pas limitée au sportif. L’intérieur français a également vécu fin mars / début avril de près les tensions au Moyen-Orient, évoquant notamment des moments marquants liés au conflit impliquant l’Iran.

Il raconte que “le premier jour, on a entendu le bruit des missiles. Ce sont des bruits effrayants”, décrivant une situation confuse, entre incertitude et informations contradictoires. Face à cela, il souligne le professionnalisme du club, qui a rapidement organisé l’évacuation des joueurs et de leurs familles.

Malgré ce contexte, le projet sportif reste solide. Dubaï, actuellement en lutte pour une place en play-in de l’EuroLeague avec un bilan de 19 victoires pour 18 défaites, affiche des ambitions élevées, en témoigne le changement de coach avant… la dernière journée !

Un projet à long terme qui séduit le pivot français

Prolongé jusqu’en 2028 malgré sa blessure, Mouhammadou Jaiteh a été marqué par la confiance de ses dirigeants. Un geste rare dans le sport de haut niveau, surtout après seulement quelques jours passés au club.

Ce soutien a renforcé son envie de s’inscrire dans la durée. Il affirme ainsi que “le but c’est de m’installer ici dans la durée”, convaincu par l’environnement et les ambitions du projet.

Pour lui, Dubaï représente aujourd’hui une opportunité de stabilité après plusieurs expériences, avec la perspective de contribuer à la croissance d’un club en pleine construction.