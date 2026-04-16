S’il est de coutume de dire que la NBA est une ligue de role players, Nicolas Batum l’a bien compris depuis longtemps. Reconnu pour sa polyvalence dans ses jeunes années, le médaillé d’argent aux jeux de Paris s’est spécialisé dans le tir longue distance au fil des ans. Au point de devenir l’une des plus fines gâchettes de l’Association.

Ainsi sans faire de bruit, l’ailier tricolore drafté par les Rockets en 2008 a bouclé une 5ème saison avec un pourcentage au tir à 3 points supérieur à 40% (40,4%). Quasi-exclusivement utilisé en sniper par Ty Lue, Batman s’est même offert une marque inédite dans la grande ligue.

Ainsi l’ex-joueur des Hornets et des Blazers a pris lors de l’exercice écoulé 95,8% de ses tirs depuis le parking. Détrônant ainsi le record jusqu’ici détenu par Caleb Houstan en 2023-2024 du côté du Magic d’Orlando (93,7%) parmi les joueurs ayant tenté a minima 100 tirs primés sur une saison.

Un record qui illustre à merveille l’adaptation du Français au jeu actuel de la NBA. Moins utilisé balle en main qu’à ses débuts, Batum s’est mué en spécialiste du tir extérieur, tout en conservant son impact défensif et sa lecture du jeu. Sans oublier bien sûr sa capacité à créer du lien entre ses partenaires sur un terrain comme en dehors.

Déjà parmi les meilleurs shooteurs français de l’histoire de la NBA, Nicolas Batum continue de renforcer son héritage. Ce record individuel vient s’ajouter à une carrière marquée par sa régularité et sa polyvalence, lui qui a dépassé récemment plusieurs références au classement des tirs primés en carrière.

PROFIL JOUEUR Nicolas BATUM Poste(s): Ailier / Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 37 ans (14/12/1988) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 4 #453 REB 2,5 #369 PD 0,9 #428

Inutilisé par son coach la nuit dernière dans la défaite des Clippers face aux Warriors, Nicolas Batum est dans le flou quant à son avenir dans la ligue. Et une retraite bien méritée n’est pas à exclure pour l’homme aux 1 205 matchs NBA. A moins que ses talents d’artilleur ne convainquent les Angelinos d’activer la Team Option à son contrat (5,9M$ en 2026-2027) lors de l’intersaison ?