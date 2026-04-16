Expatriée depuis 2024 en Suisse, Émilie Duvivier a coaché le 3 avril, en demi-finale de playoffs, son dernier match avec le BBC Troistorrents-Chablais.

Une belle aventure de deux ans, où elle a notamment participé à la première excursion continentale du club valaisan, aperçu lors des barrages de l’EuroCup le temps d’une série contre Ostrava en septembre dernier.

Direction Montbrison

« Elle s’est directement mise dans l’état d’esprit du club », a applaudi le président Xavier Mottet dans les colonnes de RadioChablais. « Elle n’avait pas besoin de se forcer, elle est comme ça. On va tous la regretter, vraiment, et on lui souhaite vraiment plein succès pour la suite. Grâce à son passage chez nous, elle s’est fait remarquer pour rebondir plus haut, et c’est très positif. »

Si l’ancienne internationale française (17 sélections) a décidé de quitter le « 3T », c’est parce que ses belles performances en Suisse ont attiré l’attention d’un club qu’elle connait bien : le BC Montbrison Féminin, où elle avait terminé sa carrière de joueuse, passant six années dans la Loire de 2013 à 2019, pour deux accession de la NF2 à la Ligue 2.

Elle y remplacera son ancienne coach, Corinne Benintendi, avec qui elle a passé la quasi-intégralité de sa carrière de joueuse, la suivant dans ses trois clubs, de Challes-les-Eaux à Montbrison, en passant par l’Union Hainaut. Finaliste de Ligue 2 l’an dernier, l’ex-meneuse aborde les derniers playoffs de sa carrière, avec déjà un pied en demi-finale suite à la victoire 79-66 à Saint-Amand lors du quart de finale aller.

De Barros retrouve un poste de head coach

Pour prendre la succession d’Émilie Duvivier, le BBC Troistorrents-Chablais est aussi allé piocher dans l’environnement de la Ligue 2. Ainsi, le club suisse a débauché Antonio De Barros, manager général de La Tronche-Meylan depuis l’an dernier, malgré la possibilité d’une montée en Boulangère Wonderligue à l’issue des playoffs pour l’équipe iséroise, première de la saison régulière.

Longtemps assistant à Villeneuve-d’Ascq, où il a connu les sommets (finale d’EuroLeague, vainqueur du championnat de France et de l’EuroCup), il retrouvera le poste de head coach pour la première fois depuis la saison 2017/18, lorsqu’il avait officié à… Tahiti. Auparavant, il avait surtout permis à Voiron de se hisser de la Pré-nationale jusqu’à la Nationale 1 féminine.