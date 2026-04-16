La NBA a rendu son verdict concernant l’action controversée de LaMelo Ball sur Bam Adebayo lors du match de play-in entre Charlotte et Miami mardi soir. Le meneur des Hornets a été sanctionné d’une amende de 35 000 dollars pour « contact inutile et imprudent » ayant créé « un risque de blessure significatif » sur le pivot du Heat.

L’action litigieuse s’est produite au début du deuxième quart-temps. Après avoir été contré par Simone Fontecchio, Ball est tombé au sol près d’Adebayo qui récupérait le ballon. Le joueur de Charlotte a alors agrippé la cheville du pivot de Miami, provoquant sa chute violente sur le dos. Adebayo, blessé au bas du dos, n’est jamais revenu dans la partie qui s’est soldée par une victoire 127-126 des Hornets en prolongation.

Une faute flagrante 2 attribuée après coup

La ligue a également attribué rétroactivement une faute flagrante 2 à Ball pour cette action. Si cette faute avait été sifflée en temps réel, le meneur aurait été expulsé immédiatement. Les arbitres n’avaient rien sifflé sur le moment, et selon l’arbitre Zach Zarba, ils n’ont pas pu revoir l’action car « le jeu a continué avec une contre-attaque » sans interruption.

Erik Spoelstra, l’entraîneur du Heat, n’a pas mâché ses mots après la défaite : « Je ne trouve pas ça drôle. C’est un geste stupide et dangereux. Il devrait être sanctionné pour ça. Ces gestes ne devraient pas avoir leur place sur un terrain. Il aurait dû être expulsé. »

Ball s’était excusé après la rencontre : « Je m’excuse pour cette action. J’ai pris un coup à la tête, je ne savais pas vraiment où j’étais, mais je vais prendre de ses nouvelles et voir s’il va bien. »

En plus de l’amende pour son geste sur Adebayo, Ball a écopé de 25 000 dollars supplémentaires pour avoir utilisé un langage injurieux lors d’une interview télévisée d’après-match, portant le total de ses sanctions à 60 000 dollars.

Malgré ces sanctions, Ball évite la suspension et sera disponible pour le match crucial de vendredi contre Orlando. Une victoire permettrait aux Hornets d’accéder aux playoffs pour la première fois depuis 2016, tandis qu’une défaite mettrait fin à leur saison.