C’était le match idéal pour lancer ces phases finales de NBA version 2025/26. Un thriller de 2h45, qui se termine en prolongations, sur un game-winner à 5 secondes du terme puis un contre au buzzer dans une ambiance de folie pour l’équipe à domicile… Si ce play-in 9-10 entre Hornets et Heat est annonciateur des playoffs à venir, alors ce sera un très grand cru. En tout cas, c’est bien l’équipe de Caroline du Nord qui s’en sort d’un petit point, notamment grâce à un Moussa Diabaté (2,08 m, 24 ans) parfait dans son rôle.

Diabaté excelle dans son rôle

Cinquième meilleur rebondeur offensif de NBA cette saison (3,7 prises par match), Diabaté a… doublé sa moyenne ce soir. Titularisé et largement responsabilisé en jouant 36 minutes, le pivot français a été chirurgical dans la raquette, et particulièrement gênant pour la défense intérieure du Heat. Il faut dire que celle-ci a perdu son leader Bam Adebayo après seulement 11 minutes, après une chute sur un croche-pied non-sifflé de LaMelo Ball. Il est mal retombé dans le bas du dos, est rentré aux vestiaires et n’en est plus ressorti.

« Il devrait être pénalisé pour ça. Faire chuter des joueurs, ça n’a pas sa place dans le basket. Et c’est la responsabilité des arbitres de voir ça. Il aurait dû être exclu » a vociféré le coach adverse Erik Spoelstra après la rencontre en conférence de presse. « Je m’excuse pour ça. J’ai pris un choc à la tête, je ne savais plus trop où j’étais… Mais je vais aller prendre de ses nouvelles, voir s’il va bien » a répondu LaMelo Ball.

LaMelo le geste DÉBILE sur Bam 🤦‍♂️ Ouah sérieux, genre là t’es leader tu prends le risque de lâcher ton équipe en te faisant exclure ? Et les arbitres n’ont rien dit. Pas sérieux. pic.twitter.com/qlxFsJqfSL — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2026

Alors Diabaté a profité de l’absence d’Adebayo, qu’il considère comme un de ses modèles. Il a constamment harcelé au rebond offensif, et termine avec 8 points à 4/5 aux tirs, 15 rebonds (dont 8 offensifs), 1 passe décisive et 1 contre. Une ligne statistique typique du Français, qui s’est fait une place de choix en NBA en étant une star dans son rôle.

Ses nombreux rebonds offensifs ont permis aux Hornets d’obtenir de nombreuses possessions supplémentaires. Même si celles-ci ne sont pas toujours allées au bout, puisque ses coéquipiers ont tiré à 32% à 3-points, avec notamment un vilain 2/22 en cumulé du duo Kon Knueppel / LaMelo Ball.

Finish à rebondissements

Alors qu’ils ont plusieurs fois cru voir la victoire leur échapper, les joueurs de Caroline du Nord s’en sont sortis plusieurs fois miraculeusement. D’abord grâce à un troisième quart-temps de folie de Coby White (19 points) alors qu’ils étaient menés, mais aussi un tir en déséquilibre de ce dernier pour arracher la prolongation, et enfin ce game-winner à 5 secondes du terme de LaMelo Ball (30 points, 10 passes décisives) puis ce contre au buzzer de Miles Bridges (28 points, 9 rebonds).

Les Hornets ont eu très chaud, mais les Hornets se qualifient au deuxième tour du play-in. Face au vainqueur du match Magic-Sixers, ils auront l’occasion de rejoindre les playoffs pour la première fois depuis… 2016. À noter que Tidjane Salaün — tout juste champion en G-League — n’est pas entré en jeu.

COBY WHITE TIES THE GAME 🎯 WHAT A SHOT! 114-114.

10.8 TO PLAY. pic.twitter.com/MWCQbWOVtd — NBA (@NBA) April 15, 2026