Ce lundi 13 avril, la NBA a dévoilé les chiffres officiels des ventes de maillots pour la saison régulière 2025-26. Sont pris en compte les ventes du NBA Store officiel, ainsi que celles des partenaires. Et c’est un petit séisme marketing qu’on peut noter. Si Stephen Curry reprend son trône de leader à Luka Doncic (1er la saison dernière) et que Jalen Brunson complète le podium, l’événement majeur se situe quelques rangs plus bas : pour la première fois de sa jeune carrière, Victor Wembanyama occupe la 4e place des maillots les plus vendus, devançant officiellement LeBron James, relégué au 5e rang.

The NBA's top-selling jerseys list… based on https://t.co/I0ypSvyq5i sales from the first half of the 2025-26 season! pic.twitter.com/2aMt5nBUMY — NBA (@NBA) January 20, 2026

Le futur visage de la ligue ?

Passer devant LeBron James dans les rayons des boutiques officielles n’est pas une mince affaire. Depuis son arrivée dans la ligue en 2003, le « King » a quasiment privatisé le top 3 de ce classement. Voir un joueur de seulement 22 ans, évoluant dans un « petit marché » comme San Antonio, surpasser l’icône des Lakers témoigne de l’appréciation des fans envers “l’alien” français.

Son impact dépasse désormais le cadre du simple terrain, pour devenir un produit de consommation de masse planétaire. Au-delà de ses performances historiques sur le parquet, ses sorties médiatiques et son profil unique ont forcément influé sur ces chiffres. Il est aussi le symbole d’une internationalisation de la ligue, étant très populaire en France, bien sûr, mais aussi en Europe et en Asie.

Il y a forcément une bascule générationnelle entre un joueur de 22 ans et un autre de 41 ans. Même si ce que LeBron James arrive à faire à cet âge est extraordinaire, il n’est plus dans le Top 25 des meilleurs marqueurs de NBA (il était encore 13e la saison dernière). C’est tout l’inverse pour Wembanyama, qui n’en est qu’au début de son ascension mais casse déjà des records. Le reste du Top 15 est aussi révélateur, avec d’autres joueurs de 25 ans ou moins comme Anthony Edwards (6e), Cooper Flagg (9e), Tyrese Maxey (12e), Cade Cunningham (14e) et LaMelo Ball (15e).

Si les Spurs continuent leur progression collective vers les sommets de la Conférence Ouest, et que Wembanyama rafle les trophées individuels dans quelques semaines, il ne serait pas surprenant de voir le prodige de Chesnay faire son apparition sur le trône dès la saison prochaine. Il a déjà grimpé de deux places par rapport à la saison dernière (6e). Beaucoup le considèrent depuis des mois comme le futur visage de la ligue. Il montre qu’il l’est déjà en partie.