Entre son incertitude institutionnelle et les nombreuses convoitises qu’elle suscite, l’AS Monaco pourrait vivre un véritable séisme dans son effectif cet été. Selon nos confrères de Sportando, l’avenir de Kevarrius Hayes (2,06 m, 29 ans) sur le Rocher s’inscrit désormais en pointillés.

PROFIL JOUEUR Kevarrius HAYES Poste(s): Pivot Taille: 206 cm Âge: 29 ans (05/03/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague PTS 6,3 #162 REB 3,4 #87 PD 0,5 #251

Bien qu’il dispose encore d’une année de contrat, le pivot ne serait plus certain de rester en Principauté la saison prochaine. Le facteur déterminant de cette situation résiderait dans l’incertitude entourant le futur du club monégasque en EuroLeague.

Kevarrius Hayes could leave Monaco amid EuroLeague uncertainty @Sportando https://t.co/XwV3z6w6UG — Sportando (@Sportando) April 13, 2026

Un été de tous les dangers à Monaco

Parfois gêné par des pépins physiques, Hayes compile toutefois des statistiques solides en EuroLeague : 6,3 points et 3,4 rebonds par match en moyenne. Son profil de protecteur de cercle n’a pas échappé à la concurrence, puisque selon nos confrères, plusieurs écuries d’EuroLeague seraient déjà prêtes à passer à l’offensive pour s’attacher ses services dès cet été.

La rumeur entourant Hayes n’est qu’une des nombreuses parties émergées de l’iceberg, tant les bruits de départs se multiplient pour les cadres de la Roca Team. De Jaron Blossomgame, en fin de contrat en juin 2026 ; à Élie Okobo ; en passant par Matthew Strazel et même le capitaine Alpha Diallo : Monaco pourrait voir son effectif XXL être totalement démantelé, si les garanties sportives et financières pour la saison 2026-2027 ne sont pas rapidement apportées.

La Roca Team face à un brouillard financier

Hormis celui de Blossomgame, libre cet été, ces départs potentiels ne surviendraient pas dans un vide contractuel, mais plutôt dans un contexte institutionnel lourd. En effet, la situation financière de l’AS Monaco reste extrêmement précaire. Si le tribunal de première instance a évité de prononcer une cessation de paiement début avril, l’affaire a été renvoyée en juin pour maintenir une surveillance étroite de l’évolution du club.

Bien que l’intervention de la Principauté en mars ait permis de régler les dettes institutionnelles (LNB, FFBB, Luxury Tax) et d’assurer le paiement des salaires, l’horizon au-delà de juin reste très flou. Aucun projet structuré pour l’avenir n’a encore émergé, rendant la direction monégasque quasi incapable de s’aligner sur les offres financières mais aussi sportives que ses joueurs cadres reçoivent ou pourraient recevoir du reste de l’Europe.