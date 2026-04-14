À quelques jours de l’ouverture des finales de l’EuroCup, l’heure est aux trophées de fin de saison de la compétition. Alors que la JL Bourg s’apprête à justement disputer sa ces finales, pour la deuxième fois en trois saisons, le palmarès de ces récompenses peut laisser un goût étrange au club bressan.

Si deux joueurs de l’Ain ont tout de même été honorés, ils devront se contenter d’une place dans le second meilleur cinq de la compétition…

All‑EuroCup Second Team honors the stars of 2025-26 🥈 They didn’t just make noise, they made a statement 👀#RoadToGreatness pic.twitter.com/fCGMkBgmO9 — BKT EuroCup (@EuroCup) April 14, 2026

Symbole de la régularité burgienne, Both Gach (1,98 m, 27 ans) a été nommé dans la All-EuroCup Second Team. Pour sa première saison dans la compétition, l’ailier a été le métronome de Frédéric Fauthoux, terminant leader de son équipe aux points (14), à l’évaluation (15,3) et à l’adresse derrière l’arc (42,7% en moyenne).

PROFIL JOUEUR Both GACH Poste(s): Arrière Taille: 198 cm Âge: 27 ans (04/02/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroCup PTS 14 #25 REB 3,5 #87 PD 1,9 #83

Son impact s’est encore accentué lors des phases finales, où il a porté Bourg en demi-finale avec 17 points de moyenne, dont une prestation XXL à 21 points et 6 rebonds lors du match d’appui décisif contre Ankara.

À ses côtés, on retrouve le détonateur Darius McGhee (1,75 m, 26 ans). Véritable poison pour les défenses adverses, McGhee a, au-delà de ses 13 points de moyenne, prouvé sa polyvalence, en dominant les statistiques de son équipe aux passes décisives (4,9) et aux interceptions (1,4).

PROFIL JOUEUR Darius MCGHEE Poste(s): Meneur Taille: 175 cm Âge: 26 ans (02/06/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroCup PTS 13 #40 REB 2,7 #146 PD 4,9 #11

La JL Bourg « oubliée » ?

Pourtant, une question arrive vite : comment une équipe qui s’installe comme une place forte du basket européen, avec deux finales en trois ans et un parcours héroïque, peut-elle être absente de la All-EuroCup First Team ? Plutôt que de récompenser des collectifs au travers de certaines de leurs figures, le premier cinq laisse la part belle à de fortes individualités. Des « stars » comme l’explique l’organisation de la compétition dans son communiqué. Ainsi, Kyle Allman, leader d’une équipe d’Ankara battue par Bourg en demi-finale, figure dans le premier cinq ; tandis qu’aucun Burgien n’y trouve sa place. Sans même parler de l’absence d’Adam Mokoka dans le deuxième cinq…

Elite names. Elite impact. No debate. Here’s the All-EuroCup First Team, honoring the stars of the 2025-26 season 🏆🤩#RoadToGreatness pic.twitter.com/t7RfwPJydD — BKT EuroCup (@EuroCup) April 14, 2026

Fauthoux aussi…

Le banc de touche bressan n’a pas non plus été primé. Malgré un parcours quasi sans-faute et une gestion d’effectif saluée à mi-saison par les GM, Frédéric Fauthoux a terminé deuxième du vote pour le titre d’entraîneur de l’année. Pas de scandale toutefois : le trophée a été attribué à son futur rival en finale, Dušan Alimpijević, le coach du Besiktas Istanbul. Quoi qu’il arrive, la JL Bourg aura à cœur de prouver sur le terrain qu’elle peut être le meilleur collectif d’Europe. Et qu’elle méritait peut-être aussi plus de distinctions individuelles…