EuroCup

Frédéric Fauthoux est le meilleur coach de l’EuroCup selon les GM de la compétition

Pour la deuxième fois de sa carrière, Frédéric Fauthoux a été désigné meilleur coach de l'EuroCup par les managers de la compétition, lors du traditionnel sondage de mi-saison des GM.
00h00
Frédéric Fauthoux est le meilleur coach de l'EuroCup selon les GM de la compétition

Frédéric Fauthoux est plébiscité par les managers de l’EuroCup

Crédit photo : Cécile Thomas

Engagé dans sa cinquième campagne d’EuroCup en carrière (une avec Levallois et quatre avec Bourg-en-Bresse), Frédéric Fauthoux a de nouveau été honoré lors du traditionnel sondage de mi-saison des GM de la compétition.

Après 2022, où il avait été élu devant Jaka Lakovic, l’entraîneur de la JL Bourg a été désigné comme le meilleur coach du plateau actuel par les managers. Avec 30% des voix, il devance Dusan Alimpijevic (25%), le sélectionneur serbe, son adversaire du soir avec le Besiktas Istanbul, face à qui il avait écrit l’une des plus belles pages de sa carrière en club lors de la demi-finale de 2024.

Une récompense complètement honorifique de la bonne première partie de saison burgienne en EuroCup : avec 11 victoires en 13 matchs, la Jeu est, pour l’instant, la seule équipe qualifiée pour les playoffs de la compétition.

Parallèlement, la Jeunesse Laïque est aussi considérée par les GM de l’EuroCup comme l’équipe la plus inconfortable à affronter, devant l’Hapoël Jérusalem.

Ce qui ne fait pas de Bourg un favori pour autant. Ainsi, les managers pronostiquent une finale entre le Besiktas Istanbul et l’Hapoël Jérusalem.

cambouis
C'est toujours bien pour lui
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
