Frédéric Fauthoux est le meilleur coach de l’EuroCup selon les GM de la compétition

Engagé dans sa cinquième campagne d’EuroCup en carrière (une avec Levallois et quatre avec Bourg-en-Bresse), Frédéric Fauthoux a de nouveau été honoré lors du traditionnel sondage de mi-saison des GM de la compétition.

Après 2022, où il avait été élu devant Jaka Lakovic, l’entraîneur de la JL Bourg a été désigné comme le meilleur coach du plateau actuel par les managers. Avec 30% des voix, il devance Dusan Alimpijevic (25%), le sélectionneur serbe, son adversaire du soir avec le Besiktas Istanbul, face à qui il avait écrit l’une des plus belles pages de sa carrière en club lors de la demi-finale de 2024.

Calm on the sideline. Sharp in the details 🗣️ Frederic Fauthoux tops the Head Coach vote ♟️ pic.twitter.com/b9UsT3jcyJ — BKT EuroCup (@EuroCup) January 13, 2026

Une récompense complètement honorifique de la bonne première partie de saison burgienne en EuroCup : avec 11 victoires en 13 matchs, la Jeu est, pour l’instant, la seule équipe qualifiée pour les playoffs de la compétition.

Parallèlement, la Jeunesse Laïque est aussi considérée par les GM de l’EuroCup comme l’équipe la plus inconfortable à affronter, devant l’Hapoël Jérusalem.

There’s no comfort zone when facing them 🚫 Most uncomfortable opponent: @JLBourgBasket 👀 pic.twitter.com/7I3dsnOjAA — BKT EuroCup (@EuroCup) January 13, 2026

Ce qui ne fait pas de Bourg un favori pour autant. Ainsi, les managers pronostiquent une finale entre le Besiktas Istanbul et l’Hapoël Jérusalem.