L’aventure californienne touche à sa fin pour le contingent tricolore de Fresno State. Après le départ du pivot Wilson Jacques pour DePaul, c’est au tour de Bastien Rieber (1,88 m, 21 ans) de se mettre en quête d’un nouveau programme universitaire en s’inscrivant officiellement sur le portail de transferts.

Fresno State point guard Bastien Rieber has officially entered the Transfer Portal, sources confirm to https://t.co/rhoKCvVelY and 247Sports. Rieber started 7 games and averaged 4 points + 1.5 assists.#FresnoState #GoDogs pic.twitter.com/jji2OuIZkq — BarkBoard.com (@BarkBoard) April 8, 2026

Un « serial passeur » en quête de progression

Pour sa saison rookie, le natif de Mulhouse a pris part aux 32 rencontres des Bulldogs, dont 7 en tant que titulaire. En moyenne, il a passé 16,3 minutes sur le parquet pour une production de 4 points, 1,5 passe décisive et 1,2 rebond par match. S’il a montré de belles promesses, notamment lors de son record en carrière à 15 points (avec un 10/13 aux lancers-francs) contre UNLV en février dernier, le meneur a évolué au sein d’une équipe en difficulté, terminant la saison avec un bilan de 13 victoires pour 19 défaites.

Arrivé aux États-Unis avec une solide réputation, Bastien Rieber sortait d’une saison exceptionnelle en Espoirs ELITE sous les couleurs de la JDA Dijon. Sacré meilleur passeur du championnat avec 8,6 passes décisives de moyenne, il avait également franchi un cap au scoring (12,1 points) et surtout dans son adresse extérieure, passant de 23% à 43% à 3-points en l’espace de deux saisons. Une belle éclosion consacrée par une convocation en équipe de France U20 pour l’EuroBasket 2025 à Héraklion.

Lors de l’interview qu’il nous avait accordée avant son grand saut vers les États-Unis, l’Alsacien avait été très clair sur ses ambitions. Pour lui, la NCAA est avant tout un outil de développement : « Le but premier est de pouvoir être dans des structures où je vais pouvoir améliorer mes points faibles dans les meilleures conditions ». Ce départ de Fresno State s’inscrit sans doute dans cette logique de franchir les étapes pour atteindre son but ultime : « Mon rêve, ça a toujours été d’intégrer l’EuroLeague ».

Reste désormais à savoir quel programme saura convaincre ce meneur au QI basket élevé de venir orchestrer son jeu la saison prochaine.