C’est un record pendant une saison d’EuroLeague. Pendant cette saison 2025/26, il y a eu pas moins de 10 changements de coachs dans la première compétition européenne (il faut dire qu’on est aussi passés de 18 à 20 clubs). Le dernier en date, celui du coach de Dubaï (11e) Jurica Golemac à seulement une semaine de la fin de saison régulière, a battu le record. Un licenciement qui interpelle par son timing, alors que Dubaï n’est même pas officiellement éliminé de la course au play-in, et peut encore jouer sa chance lors du dernier match. Le club émirati est aussi leader de l’ABA League.

« C’est inconcevable que des contrats soient signés sans être respectés. »

C’est ce dernier licenciement qui a fait sortir de ses gonds Dimitris Itoudis. Le Grec, coach de l’Hapoël Tel-Aviv, fait partie des 10 autres coachs qui ont tenu leur poste pendant toute la saison. Ce qui ne représente donc que la moitié d’entre eux. Président du Conseil des coachs d’EuroLeague (EHCB), le double-champion en 2016 et 2019 s’est exprimé dans une interview à la radio de la Fédération Grecque de Basket-ball, et ses propos ont été rapportés par EuroHoops :

« C’est comme s’il y avait une tendance au cannibalisme, à dévorer les entraîneurs, cette année en EuroLeague. Je m’exprime aussi en tant que Président de l’association des coachs en EuroLeague. C’est triste quand quelqu’un est embauché pour 3 ans, ou prolongé pour 2 ans, et qu’on le vire au bout de 10 jours. À ce moment-là, je pense que le problème n’est pas la personne qui a été virée, mais la personne qui l’a embauchée. Quand tu engages quelqu’un, tu dois respecter l’accord que tu as passé. C’est inconcevable que des contrats soient signés sans être respectés. »

Pour Itoudis, les coachs sont les fusibles faciles à faire sauter quand une équipe est en panne de résultats. Quitte à ce que les termes de leurs contrats ne soient pas respectés. Parmi les 10 changements de coach cette saison, on en compte deux chez les clubs français : Vassilis Spanoulis à Monaco et Francesco Tabellini à Paris, tous les deux remplacés par des assistants (Manuchar Markoishvili et Julius Thomas). Il y en aura aussi un du côté de l’ASVEL, puisque Pierric Poupet est en fin de contrat à l’issue de la saison. Et celui-ci n’est même pas compté dans les 10.

II y aura donc une grande valse des coachs à venir cet été, avec parmi les plus gros candidats Vassilis Spanoulis, qui avait dit vouloir prendre du temps pour lui et sa famille après avoir été épuisé par la situation à Monaco. Le tout avec l’arrivée de la NBA Europe en ligne de mire.