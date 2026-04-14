Lancée au début du mois d’avril, l’édition 2026 des Journées de l’Environnement de la Ligue Nationale de Basket livre ses premiers chiffres. Entre reforestation record grâce à l’adresse des joueurs et mobilisation citoyenne dans les salles, le basket pro français confirme son engagement pour la transition écologique.

Des arbres plantés et des équipements réutilisés

Depuis le 3 avril dernier (et jusqu’au 26), les parquets de LNB ne vibrent pas seulement pour la course aux playoffs ou le maintien. À travers ses « Journées de l’Environnement », la LNB a transformé chaque tir réussi en un acte militant. En effet, chaque tir à 3-points inscrit en Betclic ÉLITE et en ÉLITE 2 se traduit par la plantation de trois arbres en France.

Dans un basket moderne où ces tirs primés sont de plus en plus nombreux, on atteint vite des gros chiffres. Ainsi, en seulement onze jours, déjà 2382 arbres vont être plantés grâce à 794 tirs à 3-points inscrits, selon le communiqué de la LNB. Et la dynamique ne fait que commencer : il reste encore 12 jours de matchs pour faire grimper le compteur. Cette initiative réussit le pari de lier la performance statistique à un impact écologique concret.

Autre mesure phare, les clubs mobilisent également leurs salles avec l’Opération “Recup”. Ils organisent des collectes d’équipements sportifs usagés (ballons, accessoires..) dans des box “EcoLogic” installées à l’entrée des salles. Un geste simple pour leur donner une seconde vie. Il y a aussi un volet pédagogique, puisque la plupart des clubs organisent des animations de sensibilisation à destination du grand public. Tous ont en tout cas communiqué sur ces différentes opérations, pour essayer de mobiliser leur public.

Alors que l’opération bat son plein jusqu’au 26 avril, le bilan à mi-parcours témoigne d’une ferveur qui dépasse le cadre purement sportif, impliquant joueurs, clubs et supporters dans une démarche commune de durabilité. Si la compétition reste la priorité sur le terrain, cette parenthèse écologique prouve que le basket français est capable de jouer collectif face au défi du changement climatique. Rendez-vous après le 26 avril pour le bilan définitif.