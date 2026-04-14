C’est la nouvelle que le peuple finlandais attendait et que leurs adversaires redoutaient. Lauri Markkanen, la star du Utah Jazz en NBA, a officiellement annoncé qu’il rejoindrait la sélection nationale cet été pour la fenêtre cruciale des qualifications à la Coupe du Monde 2027. Un renfort de poids pour les Finlandais, qui ont terminé en quatrième position du dernier Euro. Et qui concerne forcément l’équipe de France, qui affrontera la sélection scandinave le 6 juillet au Palais des Sports de Pau. Les deux équipes sont en tête du groupe G, avec 3 victoires pour 1 défaite, devant la Hongrie (2 v. – 2 d.) et la Belgique (0 v. – 4 d.). Vu que ce sera le deuxième match des fenêtres, cet affrontement pourrait ne compter que pour déterminer le premier du groupe.

Cette équipe finlandaise n’est forcément pas la même avec ou sans sa superstar, qui a tourné entre 23 et 28 points de moyenne lors de ses trois dernières compétitions internationales. Il a toujours réussi à se sublimer sous le maillot de son pays, en étant un véritable leader physique et vocal, autour de qui tourne à peu près toute l’attaque. On pourrait presque dire qu’il a transformé le potentiel de cette équipe, qui pèse désormais sur la scène continentale et mondiale.

Premier affrontement contre la France depuis 2017

Cette annonce de Lauri Markkanen s’est faite lors de la traditionnelle conférence de presse de fin de saison de son équipe NBA, le Jazz. Même s’il n’a plus joué depuis le mois de février à cause d’une blessure à la hanche, l’ex-All-Star a fait le bilan de sa saison, où il a tourné à 26,7 points et 6,9 rebonds de moyenne, mais avec seulement 42 matchs joués.

Il s’est ensuite projeté sur la suite, évoquant ses plans pour l’été et donc ces fenêtres internationales avec la Finlande : « Je vais rester ici [à Salt Lake City] pour quelques temps, puis aller en Finlande. On a deux matchs à jouer avec l’équipe nationale, et j’ai vraiment hâte de les disputer. Ça sera ma mise en route pour me préparer pour la saison NBA. Je vais passer un peu de temps avec ma famille et mes amis cet été, mais il y aura aussi beaucoup de basket. »

Lors du dernier affrontement entre la France et la Finlande lors de la fenêtre de décembre 2025, Markkanen était forcément absent, tout comme les joueurs NBA tricolores. En revanche, il était déjà bien présent à l’Euro 2017, lorsque la Finlande avait battu la France en prolongations (84-86). Alors qu’il n’avait pas encore joué le moindre match NBA à l’époque, le MIP 2023 avait marqué… 22 points et pris 7 rebonds, à 20 ans.

Freddy Fauthoux aura heureusement du matériel à lui envoyer à l’intérieur cette fois, puisque Victor Wembanyama, Maxime Raynaud et Alexandre Sarr ont déjà annoncé leur volonté de participer aux fenêtres internationales cet été, tandis que Moussa Diabaté et Rudy Gobert n’ont pas fermé la porte.