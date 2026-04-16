Privée de Maxime Roos, la Chorale de Roanne n’a pas tardé à réagir. Le club a officialisé ce 16 avril l’arrivée jusqu’à la fin de la saison de Kyle Mangas (1,93 m, 27 ans), recruté comme remplaçant médical. Arrière capable de jouer sur les postes 1 et 2, l’Américain débarque à Vacheresse avec une solide réputation de scoreur et de shooteur, forgée entre l’Europe et la G-League. Il complète une ligne arrière renforcée par le jeune Juwan Ekanga-Ehawa (1,96 m, 18 ans) il y a dix jours.

𝑲𝒚𝒍𝒆 𝑴𝒂𝒏𝒈𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒔 𝑺𝒑𝒖𝒓𝒔 𝒂̀ 𝒍𝒂 𝑪𝒉𝒐𝒓𝒂𝒍𝒆 ⚫🔵 En raison de l'indisponibilité de @RoosMaxime, la @ChoraleRoanne engage le combo guard US Kyle Mangas (27 ans, 1,93 m) jusqu'à la fin de la saison ✍🏻 👉🏻 https://t.co/6mVzSPFQFS#ChoraleNation #Elite2 pic.twitter.com/iE48Uap3mv — Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) April 16, 2026

Kyle Mangas, un profil offensif taillé pour l’ELITE 2

Pour compenser l’indisponibilité de Maxime Roos, Roanne a choisi un joueur au CV singulier mais à la production très régulière. Longtemps resté en dehors des circuits NCAA traditionnels, Kyle Mangas s’est fait un nom en NAIA, au sein d’Indiana Wesleyan University, où il a terminé son cursus sur une saison senior à 29,5 points et 5,1 passes de moyenne.

Son passage sur les bancs moins exposés du basket universitaire américain ne l’a pas empêché de se faire remarquer chez les professionnels. Lors de sa saison rookie en République tchèque, à Prague en 2021-2022, il avait déjà affiché 20,5 points par match. Ensuite, il a poursuivi sa progression entre la Lituanie (à Siauliai en 2022-2023) et surtout la G-League, où il s’est installé comme un scoreur fiable.

Cette saison 2025-2026, avec les Austin Spurs, Kyle Mangas a compilé 17,5 points à 46,0% aux tirs, dont 39,5% à 3-points sur 6,7 tentatives par match, avec 3,9 rebonds, 2,7 passes décisives et 1,3 interception en 32 minutes sur 46 rencontres. De quoi apporter immédiatement du tir extérieur, de la création et une menace permanente ballon en main.

Un joueur d’impact immédiat pour compenser l’absence de Maxime Roos

La Chorale de Roanne n’a pas seulement recruté un shooteur. Le discours de Zoran Cvjetkovic insiste aussi sur la polyvalence offensive du nouveau venu. Le directeur sportif s’est félicité de l’arrivée d’“un combo guard capable d’impacter immédiatement le jeu par sa capacité à scorer, à créer pour les autres et par sa très bonne lecture du jeu”.

Dans le même temps, le club souligne que Kyle Mangas est “un profil fiable et productif, doté d’un excellent tir et d’une vraie maturité dans ses prises de décision”. Un portrait qui colle bien aux besoins d’une équipe qui entre dans un moment décisif de sa saison et qui doit se réorganiser sans l’ailier-fort et vétéran Maxime Roos.

PROFIL JOUEUR Maxime ROOS Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 202 cm Âge: 31 ans (23/03/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 10,6 #67 REB 2,9 #131 PD 1,1 #169

Roanne espère donc trouver dans ce renfort médical une réponse rapide à une absence importante dans son effectif. Sur le papier, Kyle Mangas présente toutes les caractéristiques d’un joueur capable de prendre du volume offensif sans phase d’adaptation trop longue.

De la NAIA à la G-League, un parcours atypique devenu référence

L’histoire de Kyle Mangas sort du parcours classique du joueur américain appelé à rejoindre l’Europe. Passé par la NAIA et non par la NCAA, il a bâti son nom à force de performances offensives impressionnantes. Il a notamment été élu joueur de l’année en NAIA à plusieurs reprises et a accumulé les distinctions individuelles durant ses quatre saisons universitaires.

Chez les professionnels, sa trajectoire a confirmé cette capacité à transposer son scoring à tous les niveaux. Après Prague puis Šiauliai, il a gagné sa place en G League, d’abord avec les Indiana Mad Ants puis chez les Austin Spurs. Il a même obtenu une opportunité NBA avec un two-way contract signé avec San Antonio en décembre dernier, sans toutefois apparaître en match avec la franchise texane.

Il a terminé sa saison sur un très gros coup d’éclat avec un record personnel à 45 points le 31 mars. Ce genre de performance explique pourquoi Roanne a choisi de miser sur lui pour attaquer la dernière ligne droite.

PROFIL JOUEUR Kyle MANGAS Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 193 cm Âge: 27 ans (08/04/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / G League PTS 17,5 #128 REB 3,9 #298 PD 2,7 #210

Roanne envoie un signal fort dans la course au titre

Avec ce recrutement, la Chorale de Roanne montre clairement qu’elle ne veut pas subir la blessure de Maxime Roos. Aller chercher un joueur référencé offensivement sur le marché de fin de saison est un signal fort à son public : l’équipe de T.J. Parker veut tout faire pour conserver la tête de la saison régulière et ainsi revenir en Betclic ELITE, deux ans après sa descente.

S’il est bien qualifié à temps, Kyle Mangas est supposé faire ses débuts avec la Chorale de Roanne en compétition face à l’Alliance Sport Alsace.