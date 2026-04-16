Un incident inhabituel s’est produit mercredi soir lors du match de play-in entre les Golden State Warriors et les LA Clippers à l’Intuit Dome d’Inglewood. L’arbitre Ben Taylor a dû quitter la rencontre au troisième quart-temps après s’être apparemment blessé aux ischio-jambiers.

Une sortie forcée qui interrompt brièvement le jeu

Taylor, âgé de 40 ans, a quitté le terrain en boitant visiblement, montrant des signes d’inconfort évidents. L’arbitre vétéran s’est dirigé vers le tunnel situé derrière l’un des paniers avec 8 minutes et 51 secondes restantes au troisième quart-temps, provoquant une brève interruption de jeu.

L’arbitre suppléant Sean Corbin est immédiatement entré en jeu pour le remplacer. La NBA envoie systématiquement un quatrième arbitre suppléant à chaque match de playoffs précisément pour ce type de situation d’urgence. Cette procédure a parfaitement fonctionné, permettant au match de reprendre rapidement.

Referee Ben Taylor pulled a hammy and had to leave the game… They brought out a ref from the stands to replace him 🙏 pic.twitter.com/f8wYWZnLjD — BrickCenter (@BrickCenter_) April 16, 2026

Deux arbitres aux expériences contrastées

Ben Taylor, qui en est à sa 11e saison comme arbitre NBA, possède une solide expérience avec 31 matchs de playoffs officiés au cours de sa carrière. Sa blessure représente une perte notable pour l’équipe d’arbitrage de cette rencontre cruciale du tournoi play-in.

Sean Corbin, son remplaçant, apporte quant à lui une expérience encore plus importante avec 31 saisons d’arbitrage NBA à son actif. Cette vaste expérience s’avère précieuse dans un contexte aussi tendu qu’un match d’élimination.

Au moment de l’incident, les Clippers, classés 9e, menaient 61-53 à la mi-temps face aux Warriors, 10e de la conférence Ouest. Ce match d’élimination directe ajoutait une pression supplémentaire à une situation déjà délicate avec le changement d’arbitre en cours de partie. Golden State s’est finalement imposé grâce à un grand Stephen Curry.