Le Final Four de la Basketball Champions League (BCL) est désormais au complet. Après Rytas Vilnius et Malaga la semaine dernière, l’AEK Athènes et Tenerife ont validé leur qualification lors des troisièmes manches des quarts de finale. La Joventut ne pourra ainsi pas jouer de Final Four à la maison après avoir largement investi en faisant revenir Ricky Rubio et en s’offrant Jabari Parker.

Drama à Athènes, démonstration de force à Tenerife

L’AEK Athènes a vécu une soirée intense face à la Joventut Badalone. Après avoir perdu le match 2 perdu de 22 points (66-88), l’équipe de Dragan Sakota devait absolument s’imposer à domicile pour éviter l’élimination. Dans une rencontre dramatique, les Grecs ont pu compter sur les tirs décisifs de Bartley et Katsivelis pour l’emporter 72-67 et défendre leur parquet.

La situation était bien différente en Espagne, où Tenerife n’a laissé aucune chance à Galatasaray. Après avoir perdu le deuxième match 64 à 62, les Canariens ont livré une démonstration offensive dès l’entame de la rencontre. Avec une avance massive acquise dès la mi-temps, Tenerife a écrasé ses adversaires turcs sur le score sans appel de 99-59, soit 40 points d’écart.

Les affiches du Final Four sont connues

Le tournoi final se déroulera à Badalone du 7 au 9 mai, avec des demi-finales qui promettent du spectacle. Malaga affrontera l’AEK Athènes le 7 mai à 18h, tandis que Rytas Vilnius défiera Tenerife le même jour à 21h.

Rytas et Malaga avaient déjà validé leur qualification en seulement deux manches. Les Lituaniens ont dominé Nymburk (77-70, 70-69), pendant que l’Unicaja a éliminé l’ALBA Berlin (72-69, 88-85). Le match pour la troisième place aura lieu le samedi 9 mai à 17h00, suivi de la finale à 20h00 pour désigner le nouveau champion de la Basketball Champions League.