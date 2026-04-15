Les Portland Trail Blazers ont décroché leur qualification pour les playoffs NBA grâce à une victoire arrachée 114-110 face aux Phoenix Suns lors du match de play-in. Deni Avdija a été l’homme du match avec 41 points, menant une remontée spectaculaire de Portland dans les dernières minutes. Jalen Green a répondu avec 35 points pour Phoenix, mais cela n’a pas suffi pour éviter l’élimination.

La rencontre a basculé dans les derniers instants grâce à un panier primé d’Avdija qui a donné l’avantage définitif aux Blazers. L’ailier israélien a converti un drive puissant avec la faute, avant d’ajouter le lancer franc pour porter le score à 112-110 avec 16,1 secondes restantes. Après un rebond offensif des Suns sur un 3-points manqué, Matisse Thybulle a intercepté le ballon, permettant à Jerami Grant de conclure la victoire sur un dunk.

Une performance exceptionnelle d’Avdija dans le money time

Deni Avdija a porté les Blazers sur ses épaules pendant 38 minutes intenses, shootant à 15/22 aux tirs, 3/8 à 3-points et 8/13 aux lancers francs. Au-delà de ses 41 points, l’ancien joueur du Maccabi Tel-Aviv a également contribué avec 7 rebonds et 12 passes décisives, démontrant sa polyvalence dans ce match crucial.

Les Blazers ont bénéficié d’un banc particulièrement productif avec 33 points contre seulement 17 pour Phoenix. Shaedon Sharpe et Jerami Grant, récemment de retour de blessure, ont apporté respectivement 12 et 16 points, notamment dans les moments décisifs. Cette profondeur d’effectif s’est révélée déterminante face à des Suns qui menaient pourtant de 11 points dans le quatrième quart-temps.

Phoenix avait pris le contrôle en début de dernier quart-temps grâce à un 11-0, mais Portland a répondu par un finish de 17-5 pour renverser la situation. Les Suns, qui occupaient la septième place pendant quasiment toute la saison régulière, devront désormais disputer un match éliminatoire vendredi soir pour espérer décrocher la huitième place et affronter Oklahoma City Thunder au premier tour.

Les Blazers affronteront dès dimanche les San Antonio Spurs, deuxièmes de la conférence Ouest, pour entamer leur parcours en playoffs. Une qualification méritée pour des Blazers qui ont su élever leur niveau de jeu au moment le plus important de leur saison.