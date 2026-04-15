Il était inévitable, et il se concrétise de plus en plus. L’exode des joueurs de Monaco va devenir une réalité à la fin de saison. Matthew Strazel l’avait prévenu : « C’est notre last dance tous ensemble. » Ainsi, les rumeurs de départs des uns et des autres commencent à s’accumuler. Élie Okobo, Matthew Strazel justement, mais aussi Alpha Diallo ou Kevarrius Hayes… L’effectif XXL qui fait le bonheur de la Roca Team et de ses fans depuis des années va être démantelé.

« Je suis sûr que ça sera ma dernière saison à Monaco »

En ce qui concerne Jaron Blossomgame (2,01 m, 32 ans), on savait depuis longtemps qu’il était en fin de contrat en juin 2026. Mais avant tous les soucis financiers du club, on pouvait imaginer qu’il repartirait pour une cinquième saison sur le Rocher. Il n’en sera rien.

L’ancien des Cleveland Cavaliers en NBA l’a officialisé dans le podcast Amerikanos24 TV : « Je serai un agent libre en juin… Je suis sûr que ça sera ma dernière saison avec Monaco. Je veux finir fort ici. Je veux gagner le plus de trophées possible et puis aller ailleurs. Je suis ouvert à plein d’équipes, mais bien sûr j’ai mes préférences sur où j’aimerais aller. »

Dans la même émission en décembre dernier, Blossomgame avait un discours différent : « Je veux avoir quelque chose de long-terme. Je vais toujours préférer la sécurité, surtout en Europe… Deux ou trois ans, peut-être. Un endroit où je peux vraiment être moi-même. Et ça peut aussi être à Monaco, je ne dis pas le contraire. »

« Peu importe où il est, j’aimerais jouer pour Spanoulis »

Avant de donner un indice révélateur de ce qui a aussi contribué à son changement de décision : « La présence ou non de Vassilis Spanoulis va beaucoup affecter ma décision. Vraiment beaucoup. J’adore jouer pour lui. Peu importe où il est, j’aimerais jouer pour lui. C’est un de ces coachs pour qui tu donnerais ton cœur, vu la manière dont il croit en toi, et qu’il a envie de gagner. » Le coach grec a quitté Monaco début mars, et a expliqué vouloir prendre du temps pour lui et sa famille avant de repartir sur un nouveau projet. Il sera un des coachs les plus convoités cet été en EuroLeague.

Blossomgame aura été un des soldats les plus utilisés par les différents coachs passés par Monaco ces dernières saisons. Il a aussi progressé de saison en saison, passant de 5,1 points de moyenne dans sa première saison en EuroLeague, à 6,6 points dans la deuxième, 7,7 points dans la troisième et 9,1 points dans cette quatrième et dernière saison.

Capable de jouer poste 3-4 et même de dépanner en poste 5 dans un small ball, l’Américain de 32 ans est aussi une valeur sûre qui n’a quasiment raté aucun match depuis son arrivée. En cette fin de saison très particulière, il apporte de la stabilité. Qui va forcément manquer au club après son départ. Il veut en tout cas finir fort, et aller le plus loin possible avec les joueurs restants, qu’il considère comme ses frères.