L’aventure s’arrête là. Ce Final 6 d’EuroLeague féminine tant attendu depuis plus d’un mois n’aura duré qu’un jour pour Basket Landes. Les Landaises sont éliminées dès leur entrée en lice, lors d’un défi qui était grand face à l’équipe-hôte du tournoi, Saragosse. Les 1200 fans landais ayant traversé les Pyrénées depuis Mont-de-Marsan ont donné tout ce qu’ils ont pu, mais ils étaient en sous-nombre face aux fans espagnols, quasiment 10 fois plus nombreux. « C’est énorme pour nous de se sentir soutenues ainsi, on sait que ça va nous donner de la force » expliquait Marie Pardon à l’Équipe avant le match. Finalement, cela n’aura pas suffi.

Pas de surprise

Sans Camille Droguet blessée ni Destiny Littleton non-qualifiée, les Landaises ont subi la pression des joueuses de Saragosse, qui ont appuyé sur leur jeu rapide. Elles n’ont pas réussi à reproduire leur performance du 29 octobre, quand elles étaient allées gagner dans le nord-est de l’Espagne, 63-65. « Si ce match avait été disputé sur terrain neutre, j’aurais estimé nos chances à 50-50 » avait estimé avant la rencontre Julie Barennes, consciente de l’importance du public dans un tel événement.

Et comble du malheur, Saragosse s’est appuyé sur ses joueuses… françaises pour l’emporter (69-53). Si Carla Leite n’a joué que 3 minutes à cause d’un coup de coude reçu à la pommette, Aminata Gueye a marqué 17 points, tandis qu’une exceptionnelle Ornella Bankole a tout simplement battu son record en carrière en EuroLeague (16 points, 20 d’évaluation), sous les hourras du public. « Il y aura une saveur particulière, à vouloir prouver face à un club français » avait avancé Leite avant le match, visionnaire concernant ses compatriotes.

« On prend des bons tirs, mais trop rapidement. Je pense qu’elles ont imposé ça au niveau du rythme. Ça a va être à nous d’imposer ce qu’on veut aussi… Il va falloir courir, mais il ne faut pas qu’on s’y perde… Défensivement, on encaisse beaucoup dans la raquette sur les switchs. Il va falloir augmenter soit notre niveau défensif, soit je ne sais pas… » lâchait Marie Pardon à la mi-temps auprès de NoA, alors que son équipe était menée de 9 points. Finalement, elles n’ont pas réussi à reprendre le contrôle, et s’inclinent de 16 points. Seule Murjanatu Musa, comme souvent, a réussi à surnager (19 points, 22 d’évaluation).

« On a fait une saison d’EuroLeague incroyable »

Basket Landes est donc éliminé dès le premier tour de ce Final 6. Ce qui n’enlève en rien à leur saison incroyable, elles qui se sont qualifiées pour la première fois de l’histoire en phase finale de l’EuroLeague féminine. « Effectivement on aurait aimé aller un peu plus loin, mais ce que le groupe a fait, c’est incroyable. On a fait une saison d’EuroLeague incroyable…. On n’a pas à rougir, on fait partie des 6 meilleures équipes d’Europe, il faut retenir ça » a justement déclaré Céline Dumerc au micro de France 3 NoA après la rencontre.

Il faudra notamment retenir leur première place du groupe dans la première phase, et leur deuxième place de la seconde phase, derrière l’ogre Fenerbahçe. D’autant qu’elles ont encore le championnat de France (demi-finale à venir contre Lattes-Montpellier) et la Coupe de France (finale à venir contre Villeneuve d’Ascq) à potentiellement gagner. « De beaux projets nous attendent. Le retour va être un peu lourd ce soir, mais il faut qu’on aille chercher quelque chose pour récompenser ce groupe et la belle saison qu’ils ont fait. »

Villeneuve d’Ascq restera donc le dernier club français à avoir atteint le dernier carré de l’EuroLeague (défaite en finale en 2023/24). De son côté, Saragosse va rejoindre les demi-finales face à Galatasaray, et essayer de se sublimer devant son public. Il y aura là-aussi un match dans le match entre Françaises, entre Marine Johannnès et le trio Leite-Bankole-Gueye.