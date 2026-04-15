Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) s’apprête à disputer les premiers playoffs NBA de sa carrière avec les San Antonio Spurs, et le ton est déjà donné. À seulement quelques jours du début de la série face à Portland, le Français n’élude aucune question : oui, il pense au titre, mais sans jamais s’éloigner de son obsession du travail quotidien. Un équilibre qui en dit long sur sa maturité.

Une ambition assumée, mais maîtrisée

Victor Wembanyama ne cache pas qu’il se projette déjà très loin. Il reconnaît ainsi qu’il « ne peut pas s’empêcher d’en rêver », en évoquant la possibilité d’un sacre NBA dès cette saison. Mais dans le même souffle, il rappelle l’essentiel : rester concentré sur le moment présent. Une manière de concilier ambition et discipline, sans se laisser submerger par l’enjeu.

Dans cette logique, il insiste sur le fait que tout passe par le quotidien, expliquant qu’avant même de penser au premier match, il doit « se présenter tous les jours à la salle d’entraînement de la bonne manière ». Un discours qui traduit une approche déjà très structurée, presque vétéran, dans sa gestion des grands rendez-vous.

Le retour des matchs à enjeu comme moteur

Après une saison régulière dense, Victor Wembanyama savoure surtout le retour des matchs couperets. Il confie que ces rencontres à haute intensité lui ont manqué, lui dont les derniers souvenirs de très haut niveau remontent à la finale olympique avec les Bleus en 2024.

Ce manque ressenti illustre à quel point le Français est déjà attiré par les grandes scènes. Pour lui, la saison régulière, aussi réussie soit-elle, ne remplace pas la tension et l’exigence des playoffs.

Un regard lucide sur Portland

Avant d’affronter les Portland Trail Blazers, Victor Wembanyama refuse toute forme d’excès de confiance. Il décrit ainsi son adversaire comme une équipe « très active » et « vraiment pas facile à jouer », insistant notamment sur leur intensité physique.

Il souligne également leur progression, rappelant qu’ils ont su conserver une identité forte malgré des saisons plus compliquées. Un discours mesuré, qui montre que le Français aborde cette série avec sérieux et respect.

Un statut assumé, sans pression excessive

Très attendu pour ses débuts en playoffs, Victor Wembanyama ne se cache pas derrière son statut. Interrogé sur son rôle potentiel d’arme secrète, il répond avec humour qu’il est « le secret le moins bien gardé ».

Derrière cette formule, il y a une réalité : toute l’attention sera portée sur lui. Mais loin de s’en cacher, il semble prêt à assumer ce rôle central dans la série.

Une gestion réaliste de son état physique

Comme beaucoup de joueurs à ce stade de la saison, Victor Wembanyama compose avec quelques pépins. Il admet ainsi qu’on ne revient « jamais vraiment à 100 % à ce moment de la saison », un constat partagé par la majorité des acteurs des playoffs.

Pour autant, il se dit proche de sa meilleure forme et entend utiliser la période sans match pour monter en puissance progressivement. Une approche pragmatique, loin de tout alarmisme.

Le shoot, priorité numéro un avant le début de série

Avec plusieurs jours sans compétition avant le match 1, Victor Wembanyama a identifié un axe de travail clair. Il explique que « le plus important, c’est surtout le shoot », un secteur qui demande quelques ajustements après une période d’arrêt.

Entre travail technique et remise en rythme physique, le Français semble avoir parfaitement ciblé ses priorités pour arriver prêt au début des playoffs.

Un objectif limpide : tout gagner

Enfin, Victor Wembanyama ne laisse aucune place au doute sur ses ambitions. Il affirme sans détour que, pour lui, un parcours réussi serait « de tout gagner ».

Une déclaration forte, qui résume parfaitement son état d’esprit : peu importe l’expérience ou le contexte, l’objectif est déjà le sommet. Pour ses premiers playoffs NBA, le Français ne vise rien d’autre que le titre.