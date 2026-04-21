2026-2027 c’est déjà demain en coulisse. Cholet Basket n’a pas attendu la fin de la saison actuelle pour se projeter sur la saison prochaine. Avec quatre joueurs sous contrat – le meneur de jeu Aaron Towo-Nansi (2029), l’ailier Digué Diawara (2027), l’intérieur Mohamed Diarra (2028) et le pivot américain Jamuni McNeace (2027) -, le club des Mauges s’apprête à vivre un été agité rapporte le Courrier de l’Ouest. Mais au-delà du chantier classique de l’intersaison, un point cristallise toutes les attentions : la difficulté croissante à recruter et conserver des joueurs formés localement (JFL) de qualité prêts à affronter l’exigence de la Betclic ELITE.

Un besoin ciblé … mais de plus en plus complexe

Sur le papier, Cholet Basket n’est pas le plus mal loti. Le club dispose déjà de trois JFL pour 2026-2027 avec Aaron Towo-Nansi, Digué Diawara et Mohamed Diarra. Mais la réglementation impose d’en ajouter au moins un de plus. Et c’est là que les choses se compliquent.

Car ce qui relevait autrefois d’un ajustement devient aujourd’hui une véritable bataille. Le marché français s’est considérablement tendu ces dernières années, au point de rendre chaque profil disponible particulièrement convoité. Cholet, qui avait su anticiper en verrouillant Diawara tôt la saison passée, doit désormais composer avec une concurrence bien plus agressive.

La NCAA, nouvel aspirateur à talents

La nouveauté majeure, c’est l’irruption de la NCAA dans l’équation. Longtemps considérée comme une voie de développement, elle est aujourd’hui devenue une alternative financière crédible, puissante, voire supérieure, pour de nombreux jeunes joueurs européens.

PROFIL JOUEUR Nathan DE SOUSA Poste(s): Meneur Taille: 187 cm Âge: 23 ans (21/02/2003) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 10,7 #58 REB 2,5 #130 PD 5 #11

Le cas de Nathan De Sousa illustre parfaitement cette bascule. Auteur d’une saison solide, le meneur pourrait céder aux sirènes américaines, attiré par des conditions salariales inédites pour le circuit universitaire. Une tendance qui ne cesse de s’accentuer et qui fragilise directement les clubs formateurs français.

Désormais, un jeune joueur prometteur ne choisit plus uniquement entre l’ELITE 2, la Betclic ELITE ou un autre marché européen. Il peut aussi opter pour un projet NCAA à belle exposition … et forte rémunération.

L’EuroLeague, toujours en embuscade

En parallèle, l’EuroLeague continue de capter les profils les plus performants. Gérald Ayayi, par exemple, ambitionne logiquement de franchir un cap vers le plus haut niveau européen. Là encore, difficile pour un club comme Cholet de rivaliser.

PROFIL JOUEUR Gérald AYAYI Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 191 cm Âge: 24 ans (24/08/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 14,1 #19 REB 4,3 #42 PD 3 #46

Cette double pression – NCAA et EuroLeague – crée un effet d’étau. Les clubs de Betclic ELITE doivent à la fois développer leurs talents… et accepter de les voir partir dès qu’ils atteignent leur potentiel.

Un vivier Espoirs qui ne suffit plus

Face à cette situation, une solution naturelle serait de puiser dans le centre de formation. Mais cette année, aucun joueur de l’équipe Espoirs ne semble prêt à franchir le cap professionnel à Cholet d’après Ouest-France.

A noter que CB a cette saison, Mohamed Sankhé en couveuse en ÉLITE 2. Sous les couleurs de Vichy, le jeune pivot montre de belles choses dans l’antichambre de la Betclic ELITE au point de s’affirmer comme l’une des belles surprises de la division au sein d’une formation vichyssoise bien installée sur le podium et qui a le regard en direction des playoffs.

Reviendra-t-il dans les Mauges l’été prochain ?

PROFIL JOUEUR Mohamed SANKHÉ Poste(s): Pivot Taille: 203 cm Âge: 20 ans (01/01/2006) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 5,2 #202 REB 5,4 #35 PD 1 #178

La formation française reste performante, avec un vivier important mais elle ne garantit plus un renouvellement immédiat et suffisant pour répondre aux contraintes réglementaires et sportives du très haut niveau.

Résultat : les clubs doivent se tourner vers un marché extérieur saturé, où les prix montent et les opportunités se raréfient.

Construire malgré tout, ou subir

Dans ce contexte, le chantier de la base arrière choletaise prend une dimension encore plus stratégique. Avec les départs probables de De Sousa et Ayayi, et l’incertitude autour de T.J. Campbell, le club doit quasiment repartir de zéro sur les lignes extérieures.

Mais plus largement, c’est toute la capacité à construire un projet stable qui est remise en question. Comment bâtir sur la durée quand les meilleurs éléments sont constamment sollicités ailleurs ?

Cholet Basket n’est pas un cas isolé. Il est même devenu un symbole d’une évolution profonde du basket français : celle d’un marché des talents de plus en plus globalisé, où les clubs doivent redoubler d’ingéniosité pour exister.