Aaron Towo-Nansi (1,76 m, 17 ans) franchit une nouvelle étape majeure dans sa jeune carrière. Selon Le Courrier de l’Ouest, le meneur de Cholet Basket a signé son premier contrat professionnel pour une durée de trois ans, à compter de l’été 2026. Une décision logique tant le club et son jeune prospect avancent main dans la main depuis plusieurs mois.

Une progression visible en Betclic ELITE

Arrivé dans le groupe professionnel à seulement 16 ans, Aaron Towo-Nansi n’a pas tardé à montrer des signes prometteurs. Utilisé avec parcimonie cette saison en Betclic ELITE (25 matchs, 8,8 minutes de moyenne), il a déjà pu goûter aux exigences du plus haut niveau français.

Dans un rôle de troisième meneur derrière des joueurs plus expérimentés, il compile 3,1 points et 1,1 passe de moyenne. Des chiffres modestes, mais qui doivent être mis en perspective avec son âge et son temps de jeu.

PROFIL JOUEUR Aaron TOWO-NANSI Poste(s): Meneur Taille: 176 cm Âge: 17 ans (04/03/2009) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 3,1 #197 REB 0,4 #225 PD 1,1 #147

En Espoirs ELITE, son impact est bien plus significatif : 13 points, 5,9 passes et 2 interceptions de moyenne, preuve de son potentiel de création et de son activité des deux côtés du terrain.

Un projet construit autour de lui à moyen terme

Avec cette signature, Cholet Basket sécurise l’un de ses plus gros espoirs et s’offre de la visibilité sur l’avenir. Le départ probable de Nathan De Sousa et l’incertitude autour de T.J. Campbell (1,77 m, 38 ans) pourraient rapidement ouvrir davantage de responsabilités au jeune meneur.

Le club entend clairement accompagner sa montée en puissance, avec une évolution progressive de son rôle dès la saison prochaine. L’objectif est de lui permettre de franchir les étapes sans brûler les étapes, dans un environnement qu’il connaît parfaitement.

La Draft NBA 2028 déjà en ligne de mire

Engagé jusqu’en 2029, Aaron Towo-Nansi pourrait toutefois ne pas aller au bout de son contrat. Né en 2009, il sera éligible à la Draft NBA en 2028, soit à seulement 19 ans.

Son développement sera donc scruté de près, aussi bien en France qu’à l’étranger, où son profil de meneur moderne attire déjà l’attention. En verrouillant son jeune talent, Cholet Basket s’assure au moins de pouvoir accompagner ses premières grandes années… et potentiellement valoriser encore davantage son joyau.