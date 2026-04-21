L’AS Monaco se présente dans des conditions loin d’être idéales pour ce play-in d’EuroLeague face au Panathinaïkos. Opposée à une équipe grecque au complet dans l’atmosphère hostile du Telekom Center Athens , la Roca Team va devoir relever un immense défi avec une rotation réduite à seulement huit joueurs.

Une rotation minimale dans un contexte maximal

Ce mardi soir, Monaco n’aura pas le luxe de la profondeur. Entre blessures et absences (Terry Tarpey et Nemanja Nedovic, Nikola Mirotic), la formation de la Principauté ne pourra compter que sur huit joueurs valides pour ce match couperet indique Nice Matin : Mike James, Élie Okobo, Matthew Strazel, Alpha Diallo, Jaron Blossomgame,Kevarrius Hayes,Daniel Theis et Juhann Begarin.

Un groupe restreint, contraint d’assumer une énorme charge physique dans une rencontre où l’intensité ne laisse aucun répit. D’autant que les jeunes espoirs, pourtant très en vue récemment face à l’ASVEL, ne sont pas qualifiés pour disputer l’EuroLeague.

Un contraste total avec un Panathinaïkos au complet

En face, le Panathinaïkos Athènes arrive avec toutes ses forces. Les Grecs pourront notamment s’appuyer sur Mathias Lessort, Kendrick Nunn ou encore Nigel Hayes-Davis pour imposer leur rythme.

Surtout, ils bénéficieront de l’avantage du terrain dans l’une des salles les plus chaudes d’Europe où la pression du public peut rapidement faire basculer un match.

Dans ce contexte, Monaco devra faire preuve d’une maîtrise exceptionnelle pour compenser son manque de rotations face à une équipe plus dense et dans un environnement hostile.

Lors de leur dernière confrontation, le Panathinaïkos s’était imposé de 10 points, 107 à 97, dans le cadre de la 34e journée d’Euroleague le 27 mars dernier.

Une première balle pour les playoffs … sous haute tension

L’enjeu reste immense : le vainqueur de cette rencontre décrochera directement son billet pour les quarts de finale des playoffs d’EuroLeague en tant que tête de série numéro 7, avec un affrontement à venir contre la formation espagnole de Valence.

Le perdant, lui, devra passer par un second match couperet face au vainqueur de Barcelone – Étoile Rouge pour tenter d’arracher la dernière place qualificative.

Dans ces conditions, Monaco joue déjà une grande partie de sa saison européenne, avec des ressources limitées mais l’ambition de renverser un contexte largement défavorable.